باید سران کشورهای عربی را در کاخ شان بمباران کنیم
کشورهای عربی پایگاههای خود را برای ترور رهبر ایران در اختیار دشمن قرار دادند بنابراین باید سران آنها را در کاخ شان بمباران کنیم.
روزنامه کیهان نوشت: جنگندههای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور و به شهادت رساندن رهبر عزیز و دانشمندان و فرماندهان نظامی کشورمان از پایگاههای آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی پرواز کرده بودند.
بنابراین سران این دسته از کشورهای عربی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی پایگاه دادهاند نیز در شهادت بزرگان ما شریک هستند و به عنوان قاتل رهبر و سایر عزیزانمان باید قصاص شوند. پس چرا به قصرها و کاخهای سران این کشورها حمله نمیکنیم و آنها را به جهنم نمیفرستیم؟