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باید سران کشورهای عربی را در کاخ شان بمباران کنیم

باید سران کشورهای عربی را در کاخ شان بمباران کنیم
کد خبر : 1814684
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کشورهای عربی پایگاههای خود را برای ترور رهبر ایران در اختیار دشمن قرار دادند بنابراین باید سران آنها را در کاخ شان بمباران کنیم.

روزنامه کیهان نوشت: جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ترور و به شهادت رساندن رهبر عزیز و دانشمندان و فرماندهان نظامی کشورمان از پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی پرواز کرده بودند.

بنابراین سران این دسته از کشورهای عربی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی پایگاه داده‌اند نیز در شهادت بزرگان ما شریک هستند و به عنوان قاتل رهبر و سایر عزیزانمان باید قصاص شوند. پس چرا به قصرها و کاخ‌های سران این کشورها حمله نمی‌کنیم و آنها را به جهنم نمی‌فرستیم؟

 

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