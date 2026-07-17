قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:جمعه ۲۶ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
22,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
40,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
59,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
78,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
97,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
115,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
134,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
153,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
171,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
192,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
210,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
229,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
248,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
266,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
285,500,000