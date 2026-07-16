نقش پررنگ مصرف ویتامین D در دوران بارداری
مطالعات گذشته نشان میدهد که ویتامین D ممکن است به محافظت از بدن در برابر برخی بیماریها، مانند اختلال شناختی و زوال عقل، کمک کند.
مطالعات گذشته نشان میدهد که ویتامین D ممکن است به محافظت از بدن در برابر برخی بیماریها، مانند اختلال شناختی و زوال عقل، کمک کند.
مطالعات گذشته همچنین نشان میدهد که ویتامین D ممکن است به کاهش علائم افسردگی کمک کند و میتواند به کاهش خطر ابتلا به برخی بیماریهای مزمن مانند دیابت نوع ۲،ام اس، آرتریت روماتوئید، بیماریهای قلبی عروقی، اختلال شناختی و زوال عقل منجر شود.
اکنون یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف دوز بالای ویتامین D ۳ در دوران بارداری ممکن است به سلامت شناختی بهتر فرزندان تا سن ۱۰ سالگی کمک کند.
دو نوع ویتامین D وجود دارد- ویتامین D ۳ و ویتامین D ۲. برای این مطالعه، محققان بر ویتامین D ۳ تمرکز کردند که یا در بدن انسان از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید سنتز میشود، یا از غذاهای خاصی مانند ماهی چرب، روغن کبد ماهی، زرده تخم مرغ و غذاهای غنی شده با ویتامین D جذب میشود.
محققان تجزیه و تحلیلی از یافتههای کارآزمایی بالینی مطالعات آیندهنگر کپنهاگ در مورد آسم در دوران کودکی ۲۰۱۰ انجام دادند که در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۰ انجام شد و شامل ۷۰۰ جفت مادر و کودک از دانمارک بود.
در طول دوران بارداری، مادران شرکتکننده از هفته ۲۴ تا هفته اول پس از زایمان، مکمل ویتامین D ۳ با دوز بالای۲۸۰۰ واحد بینالمللی در روز یا دوز استاندارد ۴۰۰ مصرف کرده بودند.
دانشمندان عملکرد شناختی تقریباً۵۰۰ کودک از مطالعه اصلی را زمانی که به سن ۱۰ سالگی رسیدند، با استفاده از بخشی از مطالعه آیندهنگر کپنهاگ در مورد رشد عصبی-روانی ارزیابی کردند. این مطالعه ۱۱ عملکرد شناختی مختلف، مانند حافظه کاری فضایی، سرعت حرکتی، توجه پایدار و زمان واکنش را آزمایش میکند.
در نتیجهگیری این مطالعه، محققان ارتباط مثبتی بین مکمل ویتامین D ۳ با دوز بالا در دوران بارداری و حافظه بصری، حافظه کلامی و انعطافپذیری کودک تا سن ۱۰ سالگی یافتند.
محققان توضیح میدهند: «ویتامین D همیشه فراتر از استخوان، عضله و پشتیبانی ایمنی به عنوان یک ویتامین عمل کرده است. فواید جانبی آن برای سلامتی، از جمله پیشگیری بالقوه از بیماریهای مزمن، زوال شناختی، زوال عقل و افسردگی برای افراد، هیجانانگیز است، به خصوص اگر برخی از مزایای شناختی به نوزاد منتقل شود.»
به گفته محققان: «تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی کمک ویتامین D به سلامت شناختی نوزاد مورد نیاز است، اما این مطالعه اولیه یک شروع هیجانانگیز است.»
گیرندههای ویتامین D در سراسر بدن از جمله مرکز حافظه، به نام هیپوکامپ، در مغز وجود دارند. همچنین در توسعه نورونها، تولید دوپامین و سروتونین، محافظت ضد التهابی و دفاع در برابر استرس اکسیداتیو که میتواند بر عملکرد مغز تأثیر منفی بگذارد، نقش دارد. داشتن سطح کافی ویتامین D به پشتیبانی از حافظه، یادگیری و عملکرد شناختی کمک میکند. منطقی است که در مغز در حال رشد نوزاد، داشتن سطح کافی ویتامین D از عملکرد شناختی کلی پشتیبانی میکند.
برخی از بهترین منابع غذایی ویتامین D عبارتند از:
- ماهیهای چرب مانند ماهی سالمون، قزلآلا، ماهی تن و ساردین
- زرده تخممرغ
- قارچهای تحت تابش اشعه ماوراء بنفش
- غذاهای غنیشده مانند لبنیات، شیرهای گیاهی، غلات و برخی آب پرتقالها.
محققان میگویند: «بسیاری از این غذاها همچنین سرشار از اسیدهای چرب، ویتامین C، کولین، پتاسیم، منیزیم و ویتامینهای گروه B هستند که با پشتیبانی از عملکرد مغز، تولیدمثل و رشد سلول، پشتیبانی از سیستم ایمنی و موارد دیگر، سلامت مادر و کودک را بیشتر پشتیبانی میکنند.»