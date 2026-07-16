اگر غوره و بادمجان دارید، برای پخت خوشمزهترین پلو مخلوط تابستانی دست به کار شوید
تهچین غوره بادمجان نوعی پلو مخلوط بسیار خوشمزه است که از ترکیب برنج با مرغ، غوره، بادمجان، زرشک و... تهیه میشود.
تهچین غوره بادمجان یکی از پلوهای مخلوط بسیار خوشمزه است که از ترکیب برنج با مایهای از مرغ، غوره و زرشک و تهدیگ بادمجان تهیه میشود. اگر به دنبال درست کردن پلوهای مخلوط جدید و خوشمزه هستید، در ادامه با طرز تهیه تهچین غوره بادمجان همراه باشید.
مواد لازم
برنج: ۳ پیمانه
پیاز درشت: ۱ عدد
سینه مرغ: ۱ عدد
بادمجان دلمهای: ۲ عدد
غوره تازه: نصف لیوان
زرشک: یکچهارم لیوان
رب گوجهفرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
زعفران دمکرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا: به میزان لازم
روغن: به میزان لازم
طرز تهیه تهچین غوره بادمجان
مرحله اول: آمادهسازی برنج و بادمجان
برنج را با کمی نمک و آب ولرم خیس کنید و به مدت ۴ ساعت کنار بگذارید.
بادمجانها را خوب بشویید و پوست بگیرید. سپس آنها را بهصورت ورقهای برش بزنید. بادمجانهای ورقهشده را به مدت ۵ دقیقه داخل محلول آب و نمک قرار دهید، سپس آبکش کنید و حدود ۲ ساعت کنار بگذارید تا آب اضافی آنها گرفته شود.
مرحله دوم: آماده کردن مایه مرغ
پیاز را پوست بگیرید و بهصورت خلالی درشت خرد کنید. مقداری روغن داخل ماهیتابه بریزید و پیازها را اضافه کنید. وقتی پیاز کمی نرم و طلایی شد، سینه مرغ خردشده به شکل مکعبی را به آن بیفزایید.
نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا را روی مواد بریزید و هم بزنید. پس از اینکه مرغ چند دقیقه با پیاز و ادویه تفت خورد، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری زعفران دمکرده به آن اضافه کنید.
حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا مرغ با زعفران مزهدار شود. سپس رب گوجهفرنگی را اضافه کنید و یک دقیقه تفت دهید. در ادامه، غوره و زرشک شستهشده را به مواد بیفزایید و پس از یک دقیقه، حرارت را خاموش کنید.
مرحله سوم: دم گذاشتن تهچین
برنج را بجوشانید و کمی کالتر از حالت معمول آبکش کنید.
کف یک قابلمه نچسب مقداری روغن بریزید، سپس ورقههای بادمجان را در کف و دورتادور قابلمه بچینید. مقداری از برنج آبکششده را داخل قابلمه بریزید.
مایه مرغی را در مرکز برنج قرار دهید و سطح آن را صاف کنید. سپس باقیمانده برنج را روی مایه مرغی بریزید و سطح برنج را صاف کنید.
در پایان، کمی زعفران دمکرده روی برنج بریزید، دمکنی بگذارید و حدود ۴۵ دقیقه زمان دهید تا برنج با حرارت کم دم بکشد. پس از پخت، تهچین را داخل دیس مخصوص سرو برگردانید.