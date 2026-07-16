ته‌چین غوره بادمجان یکی از پلوهای مخلوط بسیار خوشمزه است که از ترکیب برنج با مایه‌ای از مرغ، غوره و زرشک و ته‌دیگ بادمجان تهیه می‌شود. اگر به دنبال درست کردن پلوهای مخلوط جدید و خوشمزه هستید، در ادامه با طرز تهیه ته‌چین غوره بادمجان همراه باشید.

مواد لازم

برنج: ۳ پیمانه

پیاز درشت: ۱ عدد

سینه مرغ: ۱ عدد

بادمجان دلمه‌ای: ۲ عدد

غوره تازه: نصف لیوان

زرشک: یک‌چهارم لیوان

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه ته‌چین غوره بادمجان

مرحله اول: آماده‌سازی برنج و بادمجان

برنج را با کمی نمک و آب ولرم خیس کنید و به مدت ۴ ساعت کنار بگذارید.

بادمجان‌ها را خوب بشویید و پوست بگیرید. سپس آن‌ها را به‌صورت ورقه‌ای برش بزنید. بادمجان‌های ورقه‌شده را به مدت ۵ دقیقه داخل محلول آب و نمک قرار دهید، سپس آبکش کنید و حدود ۲ ساعت کنار بگذارید تا آب اضافی آن‌ها گرفته شود.

مرحله دوم: آماده کردن مایه مرغ

پیاز را پوست بگیرید و به‌صورت خلالی درشت خرد کنید. مقداری روغن داخل ماهیتابه بریزید و پیازها را اضافه کنید. وقتی پیاز کمی نرم و طلایی شد، سینه مرغ خردشده به شکل مکعبی را به آن بیفزایید.

نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا را روی مواد بریزید و هم بزنید. پس از اینکه مرغ چند دقیقه با پیاز و ادویه تفت خورد، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری زعفران دم‌کرده به آن اضافه کنید.

حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا مرغ با زعفران مزه‌دار شود. سپس رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و یک دقیقه تفت دهید. در ادامه، غوره و زرشک شسته‌شده را به مواد بیفزایید و پس از یک دقیقه، حرارت را خاموش کنید.

مرحله سوم: دم گذاشتن ته‌چین

برنج را بجوشانید و کمی کال‌تر از حالت معمول آبکش کنید.

کف یک قابلمه نچسب مقداری روغن بریزید، سپس ورقه‌های بادمجان را در کف و دورتادور قابلمه بچینید. مقداری از برنج آبکش‌شده را داخل قابلمه بریزید.

مایه مرغی را در مرکز برنج قرار دهید و سطح آن را صاف کنید. سپس باقی‌مانده برنج را روی مایه مرغی بریزید و سطح برنج را صاف کنید.

در پایان، کمی زعفران دم‌کرده روی برنج بریزید، دم‌کنی بگذارید و حدود ۴۵ دقیقه زمان دهید تا برنج با حرارت کم دم بکشد. پس از پخت، ته‌چین را داخل دیس مخصوص سرو برگردانید.

منبع فرارو

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