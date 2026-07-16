خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اگر غوره و بادمجان دارید، برای پخت خوشمزه‌ترین پلو مخلوط تابستانی دست به کار شوید

اگر غوره و بادمجان دارید، برای پخت خوشمزه‌ترین پلو مخلوط تابستانی دست به کار شوید
کد خبر : 1814033
لینک کوتاه کپی شد.

ته‌چین غوره بادمجان نوعی پلو مخلوط بسیار خوشمزه است که از ترکیب برنج با مرغ، غوره، بادمجان، زرشک و... تهیه می‌شود.

ته‌چین غوره بادمجان یکی از پلوهای مخلوط بسیار خوشمزه است که از ترکیب برنج با مایه‌ای از مرغ، غوره و زرشک و ته‌دیگ بادمجان تهیه می‌شود. اگر به دنبال درست کردن پلوهای مخلوط جدید و خوشمزه هستید، در ادامه با طرز تهیه ته‌چین غوره بادمجان همراه باشید.

مواد لازم

برنج: ۳ پیمانه

پیاز درشت: ۱ عدد

سینه مرغ: ۱ عدد

بادمجان دلمه‌ای: ۲ عدد

غوره تازه: نصف لیوان

زرشک: یک‌چهارم لیوان

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه ته‌چین غوره بادمجان

مرحله اول: آماده‌سازی برنج و بادمجان

برنج را با کمی نمک و آب ولرم خیس کنید و به مدت ۴ ساعت کنار بگذارید.

بادمجان‌ها را خوب بشویید و پوست بگیرید. سپس آن‌ها را به‌صورت ورقه‌ای برش بزنید. بادمجان‌های ورقه‌شده را به مدت ۵ دقیقه داخل محلول آب و نمک قرار دهید، سپس آبکش کنید و حدود ۲ ساعت کنار بگذارید تا آب اضافی آن‌ها گرفته شود.

مرحله دوم: آماده کردن مایه مرغ

پیاز را پوست بگیرید و به‌صورت خلالی درشت خرد کنید. مقداری روغن داخل ماهیتابه بریزید و پیازها را اضافه کنید. وقتی پیاز کمی نرم و طلایی شد، سینه مرغ خردشده به شکل مکعبی را به آن بیفزایید.

نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا را روی مواد بریزید و هم بزنید. پس از اینکه مرغ چند دقیقه با پیاز و ادویه تفت خورد، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری زعفران دم‌کرده به آن اضافه کنید.

حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا مرغ با زعفران مزه‌دار شود. سپس رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و یک دقیقه تفت دهید. در ادامه، غوره و زرشک شسته‌شده را به مواد بیفزایید و پس از یک دقیقه، حرارت را خاموش کنید.

مرحله سوم: دم گذاشتن ته‌چین

برنج را بجوشانید و کمی کال‌تر از حالت معمول آبکش کنید.

کف یک قابلمه نچسب مقداری روغن بریزید، سپس ورقه‌های بادمجان را در کف و دورتادور قابلمه بچینید. مقداری از برنج آبکش‌شده را داخل قابلمه بریزید.

مایه مرغی را در مرکز برنج قرار دهید و سطح آن را صاف کنید. سپس باقی‌مانده برنج را روی مایه مرغی بریزید و سطح برنج را صاف کنید.

در پایان، کمی زعفران دم‌کرده روی برنج بریزید، دم‌کنی بگذارید و حدود ۴۵ دقیقه زمان دهید تا برنج با حرارت کم دم بکشد. پس از پخت، ته‌چین را داخل دیس مخصوص سرو برگردانید.

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل