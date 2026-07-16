این طعم از دسر را حتی بهانه گیرها هم دوست دارند

دسر هلو یکی از انواع دسرهای میوه‌ای است که به دلیل استفاده از هلو، عطر و طعمی بی‌نظیر دارد. این دسر خوشمزه و سه‌سوته را می‌توانید با چند قلم مواد ساده مانند شیر، خامه و شکر در منزل تهیه کنید. اگر به دنبال درست کردن دسری آسان و درعین‌حال خوشمزه هستید، در ادامه با طرز تهیه دسر هلو همراه باشید.

مواد لازم

هلو درشت و تازه: ۵ عدد

خامه صبحانه: ۱۰۰ گرم

شیر: ۱ لیوان

شکر: نصف لیوان

پودر ژلاتین: ۲ قاشق غذاخوری

آب جوش: یک‌سوم لیوان

طرز تهیه

مرحله اول: آماده کردن هلو

کمی آب داخل یک قابلمه بریزید و آن را روی حرارت اجاق گاز قرار دهید تا جوش بیاید. حالا هلوهای شسته و تمیز را به‌صورت درسته داخل آب جوش بیندازید و اجازه دهید یک دقیقه بجوشند.

سپس هلوها را داخل آبکش بریزید و صبر کنید تا خنک شوند. بعد پوست هلوها را به‌راحتی با دست جدا کنید. هلوهای نرم‌شده را از وسط باز کنید و هسته آن‌ها را خارج کنید.

مرحله دوم: ترکیب نهایی دسر

پودر ژلاتین را با آب جوش مخلوط کنید و ظرف را روی بخار کتری در حال جوش بگذارید تا ژلاتین به روش بن‌ماری کاملاً حل و شفاف شود.

هلوها را داخل دستگاه غذاساز یا پارچ مخلوط‌کن بریزید. سپس شیر، خامه صبحانه، شکر و پودر ژلاتین بن‌ماری‌شده را اضافه کنید.

دستگاه را حدود ۳۰ ثانیه روشن کنید تا مواد دسر کاملاً یکدست شوند. در پایان، مایه دسر را داخل قالب بریزید و قالب را به مدت ۴ تا ۵ ساعت داخل یخچال قرار دهید تا دسر کاملاً ببندد.

مرحله سوم: خارج کردن دسر از قالب

برای خارج کردن دسر از قالب، ابتدا آن را از یخچال بیرون بیاورید و ۵ دقیقه در دمای محیط بگذارید تا سرمای اولیه آن گرفته شود.

سپس یک چاقوی باریک و نوک‌تیز را به‌آرامی دور لبه قالب بگردانید تا دسر از دیواره جدا شود. اگر از قالب سیلیکونی استفاده کرده‌اید، دسر معمولاً به‌راحتی و بدون نیاز به آب جوش از قالب جدا می‌شود.

برای قالب‌های دیگر، قالب را داخل یک کاسه آب جوش قرار دهید و حدود یک دقیقه صبر کنید. قالب فلزی معمولاً زودتر جدا می‌شود، اما قالب‌های پلاستیکی و چدنی ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

توجه کنید قالب را بیش از اندازه در آب جوش نگه ندارید؛ زیرا ممکن است دسر آب بیندازد و ظاهر خود را از دست بدهد. به محض جدا شدن دسر، آن را در ظرف سرو برگردانید و به دلخواه با برش‌های هلو، خامه یا برگ نعناع تزیین کنید.

نکات مهم درباره ژلاتین

ژلاتین ماده‌ای بدون رنگ و مزه است که از کلاژن موجود در بخش‌هایی از بدن حیوانات به دست می‌آید. برای حل کردن پودر ژلاتین، بهتر است همیشه از روش بن‌ماری استفاده کنید؛ یعنی ظرف حاوی ژلاتین و آب را روی بخار آب جوش قرار دهید.

اگر ژلاتین در حرارت بسیار بالا ذوب شود، ممکن است بوی نامطبوعی ایجاد کند. هر یک قاشق غذاخوری پودر ژلاتین نیز تقریباً معادل ۴ ورق ژلاتین است.

پودر ژلاتین را باید در ظرف دربسته و در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید. پس از باز کردن بسته، بهتر است آن را حداکثر تا ۶ ماه مصرف کنید؛ زیرا بعد از این مدت، ممکن است خاصیت خود را از دست بدهد.

هلو از میوه‌های محبوب تابستانی است و به دلیل عطر، طعم و ترکیبات مغذی خود، در تهیه انواع دسر کاربرد دارد. هنگام خرید، هلوهایی را انتخاب کنید که لهیده نباشند و بافت سفت اما رسیده داشته باشند. بهتر است هلوهای زردرنگی را انتخاب کنید که پوست آن‌ها رگه‌های سبز نداشته باشد. هلوهای رسیده‌تر، رنگ و عطر بهتری به دسر می‌دهند و نیاز به شکر بیشتری نیز نخواهند داشت.

منبع فرارو

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