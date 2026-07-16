خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت روز لپ تاپ اپل + جدول

قیمت روز لپ تاپ اپل + جدول
کد خبر : 1814028
لینک کوتاه کپی شد.

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های اپل (Apple) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB

Apple M4

13.6

16GB

171,920,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0W3 M4 2025 16GB 256GB PAA

Apple M4

13.6

16GB

167,000,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0Y3 M4 2025 16GB 256GB LLA

Apple M4

13.6

16GB

171,920,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB LLA

Apple M4

13.6

16GB

171,920,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MRXT3 M3 2024 8GB 256GB

Apple M4

13.6

16GB

171,920,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB LLA

Apple M4

13.6

16GB

174,030,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB

Apple M4

13.6

16GB

174,030,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW103 M4 2025 16GB 512GB LLA

Apple M4

13.6

16GB

179,290,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB LLA

Apple M4

13.6

16GB

179,290,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB

Apple M4

13.6

16GB

179,290,000

لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW103 M4 2025 16GB 512GB

Apple M4

13.6

16GB

179,290,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB LLA

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 M4 16GB 256GB

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1J3 2025 M4 16GB 256GB

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 M4 16GB 256GB

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 LLA M4 16GB 256GB

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1J3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB

Apple M4

15.3

16GB

189,830,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1K3 2025 M4 16GB 512GB

Apple M4

15.3

16GB

205,620,000

لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1M3 2025 M4 16GB 512GB

Apple M4

15.3

16GB

205,620,000

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1M3 2025 LLA M4 16GB Ram 512GB SSD

Apple M4

15.3

16GB

205,620,000

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1K3 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD

Apple M4

15.3

16GB

205,620,000

لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB LLA

Apple M4 Pro

14.2

24GB

327,700,000

لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB

Apple M4 Pro

14.2

24GB

335,160,000

لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2E3 2024 M4 Pro 24GB 512GB LLA

Apple M4 Pro

14.2

24GB

337,270,000

لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2X3 M4 Pro 24GB 512GB LLA

Apple M4 Pro

16.2

24GB

447,850,000
منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل