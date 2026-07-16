قیمت روز لپ تاپ اپل + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE
|
نام محصول
|
مدل پردازنده
|
اندازه صفحه نمایش
|
حافظه رم
|
قیمت (تومان)
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
171,920,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0W3 M4 2025 16GB 256GB PAA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
167,000,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0Y3 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
171,920,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW123 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
171,920,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MRXT3 M3 2024 8GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
171,920,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
174,030,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
174,030,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW103 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
179,290,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB LLA
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
179,290,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW0X3 M4 2025 16GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
179,290,000
|
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MW103 M4 2025 16GB 512GB
|
Apple M4
|
13.6
|
16GB
|
179,290,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB LLA
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1J3 2025 M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 LLA M4 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1J3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1G3 2025 LLA-M4-16GB Ram-256GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
189,830,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1K3 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
205,620,000
|
لپ تاپ اپل مدل MacBook Air MW1M3 2025 M4 16GB 512GB
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
205,620,000
|
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1M3 2025 LLA M4 16GB Ram 512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
205,620,000
|
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MW1K3 2025 LLA-M4-16GB Ram-512GB SSD
|
Apple M4
|
15.3
|
16GB
|
205,620,000
|
لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB LLA
|
Apple M4 Pro
|
14.2
|
24GB
|
327,700,000
|
لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2H3 2024 M4 Pro 24GB 512GB
|
Apple M4 Pro
|
14.2
|
24GB
|
335,160,000
|
لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2E3 2024 M4 Pro 24GB 512GB LLA
|
Apple M4 Pro
|
14.2
|
24GB
|
337,270,000
|
لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2X3 M4 Pro 24GB 512GB LLA
|
Apple M4 Pro
|
16.2
|
24GB
|
447,850,000