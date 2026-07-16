قیمت انواع زعفران + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که قیمت های ذکر شده برای یک کیلوگرم زعفران می باشد.
|
قیمت زعفران
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
زعفران دسته ( دختر پیچ )
|
99,000,000 تومان
|
زعفران ریشه سفید
|
19,500,000 تومان
|
زعفران سوپر نگین نو
|
135,000,000 تومان
|
زعفران سوپرنگین تاپ
|
140,000,000 تومان
|
زعفران شبه نگین نو
|
130,000,000 تومان
|
زعفران نگین نو
|
125,000,000 تومان
|
زعفران پرچم
|
100,000,000 تومان
|
زعفران پوشال درجه 1
|
120,000,000 تومان
|
زعفران پوشال درجه 2
|
110,000,000 تومان
|
زعفران پوشال درجه 3
|
100,000,000 تومان
|
زعفران پوشال ضعیف
|
100,000,000 تومان
|
زعفران پوشال قلمدار نو
|
125,000,000 تومان
|
زعفران پوشال معمولی
|
110,000,000 تومان
|
زعفران پوشال پرسی
|
100,000,000 تومان