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قیمت انواع زعفران + جدول

قیمت انواع زعفران + جدول
کد خبر : 1814027
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در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که قیمت های ذکر شده برای یک کیلوگرم زعفران می باشد.

قیمت زعفران

عنوان

قیمت (تومان)

زعفران دسته ( دختر پیچ )

99,000,000 تومان

زعفران ریشه سفید

19,500,000 تومان

زعفران سوپر نگین نو

135,000,000 تومان

زعفران سوپرنگین تاپ

140,000,000 تومان

زعفران شبه نگین نو

130,000,000 تومان

زعفران نگین نو

125,000,000 تومان

زعفران پرچم

100,000,000 تومان

زعفران پوشال درجه 1

120,000,000 تومان

زعفران پوشال درجه 2

110,000,000 تومان

زعفران پوشال درجه 3

100,000,000 تومان

زعفران پوشال ضعیف

100,000,000 تومان

زعفران پوشال قلمدار نو

125,000,000 تومان

زعفران پوشال معمولی

110,000,000 تومان

زعفران پوشال پرسی

100,000,000 تومان
منبع اقتصاد24
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