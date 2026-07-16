۵ غذای ایرانی که خارجیها عاشقش هستند؛ از کباب تا تهچین با دستور پخت
غذاهای ایرانی فقط یک وعده غذایی نیستند؛ بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران هستند. عطر زعفران، ترکیب ادویههای خاص، استفاده از مواد اولیه تازه و روشهای سنتی پخت باعث شده بسیاری از غذاهای ایرانی در میان گردشگران خارجی هم محبوب شوند.
ایران یکی از محبوبترین و بهترین مقاصد شکمگردی آسیا و خاورمیانه است که به غذاهای خوشمزه خود شهرت دارد. سراسر کشورمان آنقدر تنوع غذایی دارد که باور کنید نام بسیاری از غذاها را نشینده باشید. در این میان توریستها که کنجکاوترین هستند بیش از سایرین غذاهای ایرانی برایشان جذاب و خوشمزه است. به همین دلیل است که بسیاری از توریستهای خارجی برای شکمگردی راهی ایران و شهرهای مختلف میشوند تا لذت خوردن «گوش فیل و دوغ» در «میدان نقش جهان اصفهان» یا «فالوده بستنی شیرازی» را تجربه کنند.
حالا فکر میکنید خوشمزه ترین خوراکی های ایران از نظر توریست های خارجی چه غذاهایی میتوانند باشند؟
بسیاری از مسافرانی که به ایران سفر میکنند، در کنار بازدید از جاذبههای تاریخی و فرهنگی، تجربه چشیدن غذاهای ایرانی را یکی از خاطرات ماندگار خود میدانند. برخی از این غذاها حتی در خارج از ایران هم شناخته شدهاند و در رستورانهای ایرانی کشورهای مختلف طرفداران زیادی دارند.
تقریباً تمام توریستهای حرفهای که یک مرتبه گذرشان به ایران افتاده باشد حتما طعم کباب، قورمه سبزی یا سایر غذاهای خوشمزه را چشیدهاند. بسیاری از توریستهایی که از ایران برگشتهاند عقیده دارند خوراکی های ایران یکی از خوشمزهترین خوراکیهای جهان هستند و به تنهایی میتوانند دلیل سفر به ایران باشند.
در این مطلب همراه ما باشید تا ببینیم کدام غذاها توریستها را به ایران میکشاند و خوشمزه ترین خوراکی های ایران از نظر توریست های خارجی کدامها هستند.
۱. کباب کوبیده؛ غذای ایرانی که همه جا شناخته شده است
کباب کوبیده یکی از معروفترین غذاهای ایرانی است که شهرت آن از مرزهای ایران هم فراتر رفته است. ترکیب گوشت، پیاز و ادویههای ساده، روی حرارت زغال به غذایی تبدیل میشود که بسیاری از گردشگران آن را نماد آشپزی ایرانی میدانند.
توریستهای خارجی به گفته خودشان عاشق کبابهای مختلفی هستند که با ماست، سبزیجات، ترشی یا مواد دیگر سرو میشود و برایشان بسیار جالب است که یک غذا میتواند میتواند آنقدر نامهای مختلفی داشته باشد. همچنین از نظر توریستها بهترین کباب برای ایران است.
مواد لازم برای ۴ نفر:
گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله: ۵۰۰ گرم
پیاز متوسط: ۲ عدد
نمک: به مقدار لازم
فلفل سیاه: نصف قاشق چایخوری
زردچوبه: کمی (اختیاری)
طرز تهیه:
پیازها را رنده کرده و آب اضافی آن را کاملاً بگیرید. گوشت را با پیاز، نمک و ادویهها مخلوط کنید و چند دقیقه خوب ورز دهید تا حالت چسبندگی پیدا کند.
مایه کباب را حدود یک ساعت در یخچال استراحت دهید. سپس آن را به سیخ بکشید و روی زغال یا گریل کباب کنید. کباب کوبیده معمولاً همراه با برنج زعفرانی، گوجه کبابی و سبزی سرو میشود.
۲. قورمهسبزی؛ خورشی با عطر فراموشنشدنی
قورمهسبزی یکی از غذاهای اصیل ایرانی است که به دلیل عطر سبزیهای معطر و طعم خاص لیموعمانی، توجه بسیاری از خارجیها را جلب کرده است. این غذا آنقدر محبوبیت دارد که حتی در ایرلاینها و پروازهای خارجی در منوی غذاها نیز وجود دارد.
مواد لازم برای ۴ نفر:
گوشت خورشتی: ۴۰۰ گرم
سبزی قورمه (تره، جعفری، گشنیز، شنبلیله) : ۵۰۰ گرم
لوبیا قرمز یا چیتی: ۱ پیمانه
پیاز: ۱ عدد
لیموعمانی: ۳ تا ۴ عدد
روغن: به مقدار لازم
نمک و فلفل: به مقدار لازم
طرز تهیه:
پیاز خردشده را تفت دهید و گوشت را به آن اضافه کنید. سبزی قورمه را جداگانه سرخ کنید تا عطر آن آزاد شود.
لوبیا، سبزی، لیموعمانی و آب را به گوشت اضافه کنید و اجازه دهید خورش چند ساعت با حرارت ملایم بپزد تا جا بیفتد. قورمهسبزی معمولاً همراه برنج سرو میشود.
۳. فسنجان؛ ترکیب خاص گردو و رب انار
فسنجان یکی از غذاهای مجلسی ایرانی است که طعم ملس آن برای بسیاری از ذائقهها جذاب است. ترکیب گردوی آسیابشده و رب انار، این غذا را به یکی از متفاوتترین خورشهای ایرانی تبدیل کرده است.
جالب است بدانید فسنجان به عنوان یکی از نمادهای ایرانی به شمار میرود و به صورتهای مختلف با گوشت چرخ شده، گوشت بره، گوشت اردک یا مرغ طبخ میشود.
مواد لازم برای ۴ نفر:
مرغ: ۴ تکه
گردوی آسیابشده: ۳۰۰ گرم
رب انار: ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری
پیاز: ۱ عدد
شکر: در صورت تمایل
نمک و فلفل: به مقدار لازم
طرز تهیه:
پیاز را تفت دهید و مرغ را کمی سرخ کنید. گردوی آسیابشده را جداگانه با حرارت ملایم تفت دهید و سپس با آب بپزید تا روغن بیندازد.
رب انار و مرغ را اضافه کنید و اجازه دهید خورش با حرارت کم چند ساعت بپزد تا غلیظ و خوشرنگ شود. میزان ترشی یا شیرینی فسنجان به ذائقه افراد بستگی دارد.
۴. زرشکپلو با مرغ؛ غذای رنگارنگ ایرانی
زرشکپلو با مرغ به دلیل ظاهر زیبا، رنگ زعفرانی و طعم متعادل، یکی از غذاهایی است که معمولاً مهمانان خارجی را جذب میکند.
زرشک و زعفران؛ این دو طعم دوست داشتنی در ترکیب با هم هارمونی زیبا و بینظیری از طعمها میسازند که تنها در زرشک پلوی اصیل ایرانی میتوانید آن را پیدا کنید. زرشک پلو که با انواع خورشتها، مرغ و کباب سرو میشود یکی از خوشمزه ترین خوراکی های ایران از نظر توریست های خارجی است که بهترین نوع آن سرو کردنش با مرغ سرخ کرده ایرانی محسوب میشود.
مواد لازم برای ۴ نفر:
برنج: ۴ پیمانه
مرغ: ۴ تکه
زرشک: ۱ پیمانه
زعفران دمکرده: به مقدار لازم
پیاز: ۱ عدد
رب گوجهفرنگی: ۲ قاشق غذاخوری
شکر: ۱ قاشق غذاخوری (اختیاری)
نمک و ادویه: به مقدار لازم
طرز تهیه:
مرغ را با پیاز، ادویه و رب گوجه بپزید تا سس خوشطعمی ایجاد شود.
برنج را آبکش و دم کنید. زرشک را با کمی کره و شکر تفت دهید و در پایان با برنج زعفرانی مخلوط کنید. مرغ را کنار برنج سرو کنید.
۵. تهچین؛ برنج طلایی ایرانی
تهچین یکی از غذاهایی است که ظاهر آن مانند یک کیک طلایی برنجی است و همین ویژگی باعث شده میان گردشگران خارجی محبوب شود. از این که با ماست، تخم مرغ و برنج و زعفران چنین غذای خوشمزهای درست شود، برای توریستها واقعا جذاب است.
مواد لازم برای ۴ نفر:
برنج: ۳ پیمانه
ماست چکیده: ۱ پیمانه
تخممرغ: ۲ عدد
مرغ پختهشده: ۳۰۰ گرم
زعفران دمکرده: به مقدار لازم
روغن یا کره: به مقدار لازم
نمک: به مقدار لازم
طرز تهیه:
برنج را آبکش کنید. ماست، تخممرغ، زعفران و کمی روغن را مخلوط کنید و با برنج ترکیب کنید.
نیمی از مواد را در قابلمه بریزید، مرغ ریشریششده را اضافه کنید و باقی برنج را روی آن قرار دهید. اجازه دهید تهچین با حرارت ملایم دم بکشد تا لایه طلایی و برشته آن شکل بگیرد.
راز محبوبیت غذاهای ایرانی در جهان چیست؟
تنوع طعمها، استفاده از مواد طبیعی، عطر زعفران و ادویههای ایرانی و همچنین پیوند غذا با فرهنگ مهماننوازی ایرانی، از مهمترین دلایلی است که باعث شده غذاهای ایرانی در کشورهای مختلف شناخته شوند.
شاید برای همین است که بسیاری از گردشگران، پس از بازگشت از ایران، علاوه بر خاطرات تاریخی و فرهنگی، طعم غذاهای ایرانی را نیز با خود به یادگار میبرند.