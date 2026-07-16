با مصرف روزانه این نوع ماست دیرتر پیر میشوید
نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد مصرف روزانه ماست پروبیوتیک، در کنار رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم، ممکن است به کاهش سرعت پیری زیستی بدن کمک کند. هرچند محققان تأکید میکنند این اثر را نمیتوان تنها به ماست نسبت داد و برای تأیید قطعی نتایج، انجام مطالعات گستردهتر ضروری است.
سالهاست دانشمندان به دنبال راههایی هستند که بتوانند سرعت فرسودگی بدن را کاهش دهند. اکنون یک پژوهش تازه از ژاپن، گزینهای ساده و آشنا را به این فهرست اضافه کرده است: ماست پروبیوتیک.
این مطالعه که در نشریه علمی Aging منتشر شده، نشان میدهد مردان سالمندی که به مدت ۱۲ هفته هر روز مقداری ماست پروبیوتیک مصرف کردند و همزمان رژیم غذایی سالمتر و فعالیت بدنی منظم داشتند، نسبت به گروه کنترل، کاهش قابل توجهی در سرعت پیر شدن زیستی بدن خود تجربه کردند.
در این کارآزمایی بالینی، ۴۸ مرد ژاپنی ۵۰ تا ۷۴ ساله که اضافهوزن داشتند، شرکت کردند. نیمی از آنان روزانه ۱۰۰ گرم ماست ساده حاوی سویه پروبیوتیکی Bifidobacterium longum BB۵۳۶ مصرف کردند.
علاوه بر این، از شرکتکنندگان خواسته شد:
از پرخوری، ریزهخواری و نوشیدنیهای شیرین پرهیز کنند.
دستکم سه روز در هفته، هر بار ۳۰ دقیقه پیادهروی تند یا تمرین روی دستگاه پله انجام دهند.
در مقابل، گروه کنترل بدون ایجاد تغییر در سبک زندگی، روال معمول خود را ادامه داد.
نتیجه چه بود؟
پژوهشگران با استفاده از شاخصی به نام DunedinPACE که سرعت پیر شدن زیستی بدن را بر اساس نشانگرهای مولکولی اندازهگیری میکند، دریافتند سرعت پیری در گروه مصرفکننده ماست به طور متوسط ۲.۲ درصد کمتر از گروه کنترل بوده است.
نکته جالب اینکه این کاهش، صرفاً ناشی از کاهش وزن یا میزان ورزش افراد نبود؛ بلکه حتی پس از در نظر گرفتن این عوامل نیز همچنان از نظر آماری معنادار باقی ماند.
علاوه بر این، پژوهشگران از بهبود یکی از نشانگرهای DNA مرتبط با عملکرد کلیه نیز خبر دادند.
آیا همه این اثر به خاطر ماست است؟
پاسخ کوتاه، خیر.
محققان تأکید میکنند چون سه عامل مختلف به طور همزمان در این پژوهش بررسی شدهاند ــ مصرف پروبیوتیک، اصلاح رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی ــ نمیتوان اثر مشاهدهشده را تنها به ماست نسبت داد.
به باور آنان، احتمالاً ترکیب این سه تغییر سبک زندگی باعث کاهش سرعت پیری زیستی شده است.
آنها در جمعبندی مینویسند که ایجاد تغییرات ساده در تغذیه، ورزش منظم و افزودن ماست حاوی پروبیوتیک BB۵۳۶ به برنامه روزانه، میتواند راهکاری عملی و قابل اجرا برای بهبود برخی نشانگرهای مرتبط با سالمندی باشد؛ هرچند این فرضیه باید در مطالعات گستردهتر و بلندمدت تأیید شود.
یافتهای همسو با تحقیقات پیشین
این نتایج به مجموعه پژوهشهایی اضافه میشود که نقش غذاهای تخمیری و پروبیوتیکها را در سلامت دوران سالمندی بررسی میکنند.
در مطالعهای دیگر، پژوهشگران ژاپنی نشان داده بودند سویهای از باکتری موجود در کفیر توانسته است در موشهای سالمند، التهاب و برخی تغییرات مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران، این یافتهها میتواند در آینده به توسعه روشهایی برای تقویت سیستم ایمنی سالمندان منجر شود.
یک نکته مهم
با وجود نتایج امیدوارکننده، باید به یک موضوع نیز توجه داشت: این پژوهش با حمایت مالی شرکت Morinaga Milk Industry، تولیدکننده سویه پروبیوتیکی BB۵۳۶، انجام شده است. بنابراین، مانند بسیاری از مطالعات صنعتی، برای اطمینان از نتایج، انجام پژوهشهای مستقل و گستردهتر ضروری خواهد بود.
اگرچه هنوز نمیتوان ماست پروبیوتیک را «اکسیر جوانی» نامید، اما شواهد تازه نشان میدهد ترکیب یک رژیم غذایی سالم، تحرک منظم و مصرف روزانه پروبیوتیکها شاید بتواند سرعت فرسودگی زیستی بدن را اندکی کاهش دهد. نکته مهم این است که هیچ ماده غذایی بهتنهایی معجزه نمیکند؛ آنچه بیش از همه اهمیت دارد، مجموعهای از عادتهای سالم است که در کنار هم میتوانند کیفیت زندگی و سلامت دوران سالمندی را بهبود بخشند.