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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1813937
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۵ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۵ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,882,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,150,600

درهم امارات

512,560

پوند انگلیس

2,533,600

لیر ترکیه

40,350

فرانک سوئیس

2,332,600

یوان چین

278,500

ین ژاپن

 1,160,730

وون کره جنوبی

1,257

دلار کانادا

1,337,400

دلار استرالیا

1,316,200

دلار نیوزیلند

1,098,400

دلار سنگاپور

1,459,100

روپیه هند

19,520

روپیه پاکستان

6,806

دینار عراق

1,366

پوند سوریه

15,482

افغانی

29,130

کرون دانمارک

287,700

کرون سوئد

195,400

کرون نروژ

194,800

ریال عربستان

500,190

ریال قطر

514,220

ریال عمان

4,889,200

دینار کویت

6,082,100

دینار بحرین

4,983,000

رینگیت مالزی

461,700

بات تایلند

56,080

دلار هنگ کنگ

240,100

روبل روسیه

24,480

منات آذربایجان

1,105,000

درام ارمنستان

5,070

لاری گرجستان

717,500

سوم قرقیزستان

21,538

سامانی تاجیکستان

204,054

منات ترکمنستان

539,200
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