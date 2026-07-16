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متن تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی ۱۴۰۵

متن تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی ۱۴۰۵
کد خبر : 1813913
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بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به دردآورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار(سعدی)

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

.........

سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پرعاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند

آنان که پیوسته دستی از خدا طلب می کنند. که با آن ، دست نیازمندی را بگیرند و از خجالت نزد محتاجان نمیرند.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

..........

بیست و پنجم تیر هر سال ، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام گذاری شده است. سازمانی که مبنای به وجود آمدنش کمک به تأمین حداقل هزینه زندگی خانواده های نیازمند و بی سرپرست و ایجاد زمینه های مناسب برای خودکفایی آنان بوده است.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

..........

باز هم یک سال گذشت و دوباره هفته بهزیستی با آن موج احساس های لطیفش که به ملت هدیه می دهد از راه رسید. هفته مهروزی و دوستی ، هفته صفا و صمیمیت ، هفته مهربانی و یاری. این هفته باشکوه و پرمهر را به مهرورزان فداکار بهزیستی تبریک می گوییم

...........

 با هم و در کنار هم بی فکر معلولین و محرومین سر بر بالین آسایش نگذاریم و برای نشاندن گل لبخند بر لبان همه نیازمندان منتظر ، لحظه ای غفلت نکنیم

مددکاری ترسیم چهره حقیقی و تجسم رسالت نهایی بهزیستی است

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

..........

رهبر انقلاب :

هر انسانی واقعا اگر بخوا هد یک عمل خالص در خدمت مستضعفان انجام دهد یکی از مکانهایی که این کار در آنجا عملی است سازمان بهزیستی است

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

..........

خدمت در سازمان بهزیستی به نوعی عبادت است و به دست آمدن این افتخار برای کارکنان بهزیستی جای شکرگزاری دارد

(هفته بهزیستی مبارک)

...........

تأمین اجتماعی در مفهومی گسترده ، یکی از هدف های اساسی پیامبران الهی بوده است. پیامبران در کنار دعوت انسان به بندگی خداوند ، آنها را به رعایت عدل ، پرهیز از ثروت اندوزی و کمک به نیازمندان دعوت کرده اند.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

...........

سلامت جسم ، جان  و روان ، زیر  بنای  عامل  پیشرفت  و تکامل جا معه است .این مهم ، جز از منظر کمک ویاری رساندن به مددجویان نیازمند و رسیدگی به امور معلو لین ، آسیب دیدگان اجتماعی ومحرومین میسر نخواهد شد

روز بهزیستی و تامین اجتماعی بر مددکاران مبارک

..........

با هم و در کنار هم بی فکر معلولین و محرومین سر بر بالین آسایش نگذاریم و برای نشاندن گل لبخند بر لبان همه نیازمندان منتظر ، لحظه ای غفلت نکنیم

 روز بهزیستی و تامین اجتماعی بر مددکاران مبارک

..........

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را به همه تلاشگران صبور و مهربان این عرصه که با مسئولیت پذیری باعث تسکین آلام معلولین ، مددجویان و کاهش دغدغه های بیماران ، آرامش بازنشستگان ،  مستمری بگیران ، جوانان و سایر اقشار مردم می شوند ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم .

...........

هر زمان از زندگی بهزیستی می باشد.

25 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد

..........

همه با هم در مسیر بهزیستی این کانون عشق و فداکاری و ایثار ، تا رسیدن به رفاه اجتماعی گام برمیداریم

روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد.

..........

چه زیباست واژه «بهزیستن» که ترجیع بند رفتار و گفتار و اندیشه جامعه بزرگ بهزیستی است. واژه ای که در پناه چتر آرامشش می توان رویا ساخت و گام های بلند پروازانه را با اعتماد به نفس برداشت و از سختی راه نهراسید.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی مبارک باد

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محرومیت زدایی عقیده و راه رسم زندگی ماست.

امام خمینی «ره»

هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد

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