غول جدید شیائومی رونمایی شد

شیائومی با معرفی خانواده ردمی نوت ۱۷ در بازار چین مرزهای ظرفیت باتری در دنیای گوشی های هوشمند را جابه‌جا کرد. این سری جدید که شامل نسخه استاندارد و مدل پرو می‌شود با ارتقای چشمگیر حجم باتری نسبت به نسل قبلی و استفاده از تراشه‌های مدرن‌تر توجه علاقه‌مندان به دنیای فناوری را جلب کرده است. جالب اینجاست که در این نسل جدید مدل پرو با وجود داشتن نمایشگر کوچک‌تر به باتری بزرگ‌تری مجهز شده است.

ردمی نوت ۱۷ استاندارد چه ویژگی‌هایی دارد؟

گوشی ردمی نوت ۱۷ با یک نمایشگر بسیار بزرگ ۷ اینچی اولد وارد بازار می‌شود. این صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی با وضوح تصویر ۱۰۸۰ در ۲۳۹۶ پیکسل و حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت حتی با دست‌های خیس یا دستکش نیز کار می‌کند. برای محافظت از این پنل غول‌پیکر از گوریلا گلس ۷ آی استفاده شده است.

برای تغذیه این نمایشگر بزرگ شیائومی یک باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با چگالی انرژی ۸۲۱ وات‌ساعت بر لیتر در نظر گرفته است که تا ۲۲ ساعت پخش ویدیوهای کوتاه دوام می‌آورد. این باتری از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ معکوس ۲۲.۵ واتی پشتیبانی می‌کند تا بتوانید گجت‌های دیگر خود را هم شارژ کنید.

این گوشی قدرت پردازشی خود را از تراشه ۴ نانومتری اسنپدراگون ۴ نسل ۴ می‌گیرد و به رم ۶ یا ۸ گیگابایتی مجهز است. بدنه دستگاه گواهی IP65 دارد که مقاومت نسبی در برابر پاشش آب ارائه می‌دهد. در بخش دوربین نیز یک سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی در پشت و یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

تفاوت‌های نسخه پرو و برتری‌های مدل قدرتمندتر این خانواده

مدل ردمی نوت ۱۷ پرو با اینکه نمایشگر کوچک‌تر ۶.۸۳ اینچی دارد اما از پنل اولد ۱۲ بیتی باکیفیت‌تر با وضوح تصویر ۱۲۸۰ در ۲۷۷۲ پیکسل و روشنایی خارق‌العاده ۳۵۰۰ نیت بهره می‌برد. شگفتی اصلی این مدل باتری سیلیکون کربنی ۹۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن است که با سرعت ۶۷ وات شارژ می‌شود.

تراشه اسنپدراگون ۶ اس نسل ۴ قلب تپنده مدل پرو است که با رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی همراهی می‌شود. این گوشی برخلاف نسخه پایه از کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کند اما مقاومت بدنه آن فوق‌العاده است. برخورداری از استاندارد IP68 برای غوطه‌وری در آب و شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲ که سقوط از ارتفاع ۳ متری را تحمل می‌کند گواه این موضوع است.

دوربین‌های این مدل شامل حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و یک سنسور سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی است و در جلو نیز دوربین ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. به ویژه اینکه دوربین‌های این گوشی‌ها در نسخه مخصوص بازار چین معرفی شده‌اند و احتمال دارد نسخه‌های جهانی با دوربین‌های متفاوتی عرضه شوند.

قیمت نسخه‌های مختلف سری جدید ردمی نوت

مدل استاندارد در نسخه پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۱۹۰ دلار عرضه می‌شود و قوی‌ترین نسخه آن با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ۲۵۰ دلار قیمت دارد. نسخه ۸ گیگابایتی با ۱۲۸ گیگابایت حافظه نیز ۲۲۰ دلار است.

برای خرید مدل پرو با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه باید ۲۴۰ دلار پرداخت کنید. نسخه‌های دیگر این مدل شامل نسخه ۸/۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۲۸۰ دلار نسخه ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۳۲۰ دلار و برترین نسخه با ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۳۴۰ دلار در بازار چین به فروش می‌رسند. شیائومی برای خریداران اولیه این محصولات تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است اما هنوز جزئیاتی از زمان عرضه جهانی آن‌ها در دست نیست.