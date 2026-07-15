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ایرانی ها سامانه هایمارس را در هم کوبیدند + فیلم

ایرانی ها سامانه هایمارس را در هم کوبیدند + فیلم
کد خبر : 1813803
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تحلیلگر آمریکایی گفت: موشک‌های ایران، سامانه هایمارس آمریکا در کویت را در هم کوبیدند!

وی بیان کرد: ایران در حال حمله به هایمارس و دیگر سکوهای پرتاب موشک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و در این کار موفق بوده است. در یکی از ویدئوهایی که دیدم، یک سامانه کامل پدافند هوایی پاتریوت در کویت عملا ناکارامد شده و زیر رگبار موشک های ایران درهم کوبیده می شود. این اتفاق در سراسر کشورهای حوزه خلیج فارس در حال وقوع است.

منبع همشهری
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