ایرانی ها سامانه هایمارس را در هم کوبیدند + فیلم
کد خبر : 1813803
تحلیلگر آمریکایی گفت: موشکهای ایران، سامانه هایمارس آمریکا در کویت را در هم کوبیدند!
وی بیان کرد: ایران در حال حمله به هایمارس و دیگر سکوهای پرتاب موشک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و در این کار موفق بوده است. در یکی از ویدئوهایی که دیدم، یک سامانه کامل پدافند هوایی پاتریوت در کویت عملا ناکارامد شده و زیر رگبار موشک های ایران درهم کوبیده می شود. این اتفاق در سراسر کشورهای حوزه خلیج فارس در حال وقوع است.
منبع همشهریانتهای پیام/