ایرانی ها سامانه هایمارس را در هم کوبیدند + فیلم

وی بیان کرد: ایران در حال حمله به هایمارس و دیگر سکوهای پرتاب موشک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و در این کار موفق بوده است. در یکی از ویدئوهایی که دیدم، یک سامانه کامل پدافند هوایی پاتریوت در کویت عملا ناکارامد شده و زیر رگبار موشک های ایران درهم کوبیده می شود. این اتفاق در سراسر کشورهای حوزه خلیج فارس در حال وقوع است.