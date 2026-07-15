سلاح جدید و مخفیانه ارتش آمریکا

نیروی تفنگداران دریایی آمریکا که به طور سنتی به عنوان نیروهای پیاده‌نظام و تهاجم زمینی شناخته می‌شود در حال تجربه یک تحول بزرگ نظامی است. کنگره آمریکا با اختصاص یک بودجه ۴۰ میلیون دلاری مسیر را برای تجهیز این نیروها به موشک کروز بولزای هموار کرده است تا این سربازان بتوانند از فاصله‌ای دور نیروهای دشمن را هدف قرار دهند. این پروژه جدید توانایی تهاجمی تفنگداران دریایی را در نبردهای جزیره‌ای به شدت افزایش می‌دهد.

توانایی‌های فنی و عملیاتی این سلاح جدید

طرح اولیه این موشک بر پایه پروژه آیس بریکر شرکت رافائل اسرائیل شکل گرفته است و اکنون شرکت جنرال اتمیکس وظیفه توسعه و بومی‌سازی آن را برای ارتش آمریکا بر عهده دارد. موشک کروز بولزای توانایی انهدام اهداف را در خشکی و دریا دارد و برد عملیاتی آن به حدود ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد. این موشک با بهره‌گیری از سیستم هدایت خودکار پیشرفته می‌تواند عوارض زمین را دور بزند و با عبور از سدهای پدافندی دشمن به هدف برخورد کند. استفاده از جستجوگر فروسرخ تصویرساز به این سلاح اجازه می‌دهد تا در تمامی شرایط آب‌وهوایی هدف خود را به طور دقیق شناسایی و منهدم کند.

شلیک موشک مخرب از درون کانتینر ساده

یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های این سلاح ابعاد مناسب و امکان حمل آسان آن است. این موشک حدود ۴ متر طول و نزدیک به ۴۰۰ کیلوگرم وزن دارد و کلاهک جنگی آن بین ۱۱۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم متغیر است. ویژگی متمایز این سیستم که به طرح موشک در جعبه شناخته می‌شود امکان جاگذاری پرتابگر آن درون کانتینرهای استاندارد ترابری است. این قابلیت به تفنگداران دریایی اجازه می‌دهد سیستم پرتاب را به راحتی با کشتی یا کامیون جابه‌جا کرده و حتی آن را روی خودروهای پرتابگر هیمارس نصب کنند. علاوه بر این امکان پرتاب از جنگنده‌های سوپر هورنت و ناوهای جنگی نیز وجود دارد.

استراتژی پنتاگون برای مقابله با چین

ارتش آمریکا قصد دارد از این موشک ارزان‌قیمت برای مقابله با سیستم‌های پدافندی چین در شرق آسیا استفاده کند. هزینه تولید این موشک بسیار کمتر از موشک‌های بزرگ تماهوک است و این موضوع به ارتش اجازه می‌دهد در صورت بروز درگیری تعداد زیادی از آن‌ها را روانه میدان کند. در نبردهای مدرن اشباع کردن پدافند دشمن با سلاح‌های ارزان‌تر اهمیت زیادی دارد زیرا به جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های پنهان‌کار فرصت می‌دهد تا به عمق خاک دشمن نفوذ کنند. مقامات ارشد نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده‌اند که تولید انبوه این موشک می‌تواند مشکل کمبود ذخایر تسلیحاتی را در نبردهای طولانی به طور کامل برطرف کند. این پروژه گامی بزرگ برای افزایش بقای نیروها در نبردهای آینده به شمار می‌رسد.