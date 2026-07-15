پست مشابه ساشا سبحانی و رامین رضاییان جنجالی شد+ عکس

رامین رضاییان پس از پایان جام جهانی از فرصت استفاده کرد و راهی اسپانیا و فرانسه شد تا تعطیلات را در اروپا سپری کند و البته که پست و استوری‌هایش حسابی خبرساز شدند.

خیلی زود شایعاتی مبنی بر پیوستن او به اوساسونا و آلمریا در فضای رسانه‌ای پیچید. در عین حال که استقلال منتظر بازگشت رامین از اروپاست، خبر مذاکره او با پرسپولیس با رقمی شگفت‌انگیز نیز رسانه‌ای شد.

رامین که گویا از لو رفتن مذاکرات چندجانبه‌اش با تیم‌های ایرانی و خارجی چندان راضی نبود، یک پست در اینستاگرام منتشر کرد که عکسش حاوی یک جت شخصی و یک کیف ۲۰هزار دلاری مدل Birkin ۴۰ از برند لوکس هرمس بود و در شرح آن نوشت: یاد گرفتم در جواب بی‌احترامیا، رو به خدای بزرگ نگاه کنم وسکوت کنم و رد شم!

ماجرا از جایی عجیب‌تر شد که نشانه‌هایی در پست‌ها و استوری‌های رامین رضاییان در اسپانیا و فرانسه دیده می‌شود که با محتویات پست‌های ساشا سبحانی، آقازاده تحت پیگرد قوه قضاییه مشابه است: فرودگاه مشترک، هواپیمای مشترک و لوکیشن مشترک!

محمدجواد سبحانی معروف به ساشا سبحانی متولد ۱۳۶۷ است و در اسپانیا زندگی می‌کند. او گرداننده یک سایت شرطبندی و کازینوی آنلاین است و به دلیل انتشار برخی ویدیوها در فضای مجازی تحت پیگرد قوه قضاییه قرار دارد.

در سال ۱۴۰۳ کاظم غریب‌آبادی، معاون وقت امور بین‌الملل قوه قضاییه، در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شده بود.

این‌که دو نفر سوار یک هواپیمای شخصی بشوند و لوکیشن هر دو هم شهر توریستی سن‌تروپه واقع در فرانسه باشد اما با هم نباشند کمی بعید است و همین موضوع شایعاتی را در فضای مجازی ایجاد کرده که رامین در اسپانیا و فرانسه، مهمان ساشا سبحانی است.