ادعای جنجالی نویسندگان سریال بامداد خمار
روایتی تازه از گروه نویسندگان سریال بامداد خمار مبنی بر ادعای سرقت فیلمنامهی این مجموعه منتشر شده است.
پس از ادعای سال گذشتهی محمد داودی، سرپرست نویسندگان سریال «بامداد خمار»، مبنی بر سرقت فیلمنامهی این مجموعه، شب گذشته گروه نویسندگان این سریال، جزئیاتی تازه از این ادعا را مطرح کرده اند. این اتفاق در حالی رخ داده که پروندهی شکایت حقوقی صورتگرفته از این سریال از سمت سرپرست نویسندگان، همچنان در مراجع قانونی در دست بررسی است.
ارغوان قاسمنژاد، مهدی آگاهمنش، پیام لاریان و مهسا طالبی در صفحهی اینستاگرام شخصی با ارائهی روایتی از مراحل نگارش و تولید سریال و انتشار مصادیقی از سرقت ادبی توسط نرگس آبیار در صفحه شخصیاشان، از وجود فشار و نفوذ علیهشان در به سرانجامرسیدن این اعتراضها گلایه داشتهاند.
چندی پیش ادعای سرقت ادبی در سریال «پوست شیر» توسط مراجع قانونی تأیید و علیه مقصران آن ماجرا احکامی صادر شد. باید دید سرنوشت ادعاها پیرامون سریال پرحاشیهی «بامداد خمار» با مجموعه استنادهای تازه منتشرشده از سمت گروهی از نویسندگان به کجا خواهد رسید و ساترا نسبت به این مجموعه شکایات و اعتراضها چه واکنشی نشان خواهد داد.