رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط کنونی این بازار اظهار کرد: در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران وارد وضعیتی شده‌اند که می‌توان آن را «فریز سرمایه‌گذاری» نامید. در این شرایط، سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات اقتصادی و افزایش نااطمینانی از تصمیم‌گیری برای خرید و فروش خودداری کرده و منتظر شکل‌گیری شرایط باثبات‌تر هستند.

وی افزود: همین توقف در تصمیم‌گیری و کاهش حجم معاملات موجب شد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر نتواند خود را با متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، هماهنگ کند و به سطح واقعی خود برسد.

قربان‌نژاد ادامه داد: در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز این وضعیت را تغییر داد. فشردگی قیمتی که طی چند سال در بازار مسکن ایجاد شده بود، همراه با جهش نرخ ارز، باعث شد این فاصله به یکباره تخلیه شود و شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه روند افزایش قیمت هنوز به پایان نرسیده است، تصریح کرد: پیش‌بینی من این است که موج تورمی بازار مسکن همچنان ادامه داشته باشد و در سال جاری نیز شاهد افزایش‌های قابل توجه قیمت باشیم. برآورد من این است که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، علاوه بر رشدهای گذشته، از سطح فعلی نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من، قیمت مسکن هنوز نتوانسته خود را با سطح واقعی نرخ ارز تطبیق دهد و آثار افزایش نرخ ارز به طور کامل در این بازار منعکس نشده است. علاوه بر این، رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز در ماه‌های آینده بر روند بازار اثرگذار خواهد بود.

قربان‌نژاد در ادامه با رد یک برداشت رایج در بازار گفت: برخی تصور می‌کنند افزایش قیمت مصالح ساختمانی به تنهایی عامل رشد قیمت مسکن است، در حالی که این تحلیل از نظر اقتصادی کامل نیست. قیمت مصالح می‌تواند هزینه ساخت را افزایش دهد، اما موتور اصلی تورم در بازار مسکن سمت تقاضاست.

وی توضیح داد: در اقتصاد دو منشأ اصلی برای تورم وجود دارد؛ یکی تورم ناشی از فشار هزینه و دیگری تورم ناشی از فشار تقاضا. آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم، بیش از آنکه نتیجه افزایش هزینه‌های ساخت باشد، حاصل فشار تقاضاست.

این کارشناس بازار مسکن افزود: طی سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه سودهای قابل توجهی کسب کرده‌اند. به اعتقاد من، مقصد نهایی بخش مهمی از این سرمایه‌ها بازار مسکن خواهد بود.

قربان‌نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از این سرمایه‌ها به دلیل ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی وارد بازار مسکن نشده‌اند، اما اگر فضای سیاسی و اقتصادی با ثبات بیشتری همراه شود، این منابع مالی به تدریج وارد بازار خواهند شد.

وی در پایان گفت: آنچه معمولاً از آن با عنوان تقاضای سفته‌بازی یاد می‌شود، در واقع بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. ورود این حجم از سرمایه، در کنار محدودیت عرضه، می‌تواند فشار تقاضا را تشدید کرده و زمینه افزایش بیشتر قیمت مسکن را در ماه‌های آینده فراهم کند.

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