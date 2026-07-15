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اگر این خوراکی‌ها را با هم بخورید حالت تهوع می‌گیرید

اگر این خوراکی‌ها را با هم بخورید حالت تهوع می‌گیرید
کد خبر : 1813513
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تابستان فصل اوج گرمازدگی و تحریک‌پذیری دستگاه گوارش است. در حالی که بسیاری از ما برای رفع عطش یا خنک شدن به ترکیب‌های مختلف غذایی رو می‌آوریم، برخی از این ترکیب‌ها به جای تسکین، باعث ایجاد حالت تهوع، نفخ شدید و اختلال در هضم می‌شوند.

شناخت این «زوج‌های ناسازگار» اولین گام برای سپری کردن تابستانی آرام است. در طب سنتی و علم نوین تغذیه، تداخلات غذایی به ترکیب‌هایی گفته می‌شود که هم‌زمان خوردن آن‌ها هضم را به چالش می‌کشد. برخی از این ترکیب‌ها به دلیل تفاوت در زمان هضم (مثلاً میوه سریع هضم می‌شود و پروتئین دیر هضم) و برخی به دلیل تغییرات شیمیایی در محیط معده، عامل اصلی حالت تهوع هستند.

در اینجا به چند ترکیب رایج که در تابستان می‌توانند باعث حالت تهوع شوند، اشاره می‌کنیم:

دوغ و موز

این ترکیب به دلیل تفاوت در ماهیت (لبنیات سرد و میوه شیرین/نشاسته‌ای) می‌تواند باعث ایجاد سنگینی و حالت تهوع شود. لبنیات باعث انعقاد پروتئین‌های موجود در موز شده و هضم را مختل می‌کند.

خربزه و عسل

یکی از معروف‌ترین تداخلات که می‌تواند باعث ایجاد توده سخت در معده و در نتیجه درد شدید و حالت تهوع شود.

ماست و ماهی

ترکیب پروتئین‌های مختلف با طبیعت متضاد (سردی بسیار شدید) می‌تواند منجر به دل‌پیچه، نفخ و در موارد حساس، تهوع شود.

شیر و میوه‌های ترش (مانند لیمو، پرتقال یا توت‌فرنگی)

اسید موجود در میوه‌ها باعث بریدن شیر در معده شده و هضم را بسیار سخت می‌کند که اغلب با حالت تهوع همراه است.

پنیر و هندوانه

در فصل تابستان بسیار رایج است اما از نظر طب سنتی، به دلیل طبع کاملاً متفاوت (هندوانه سرد و تر، پنیر سرد و خشک) می‌تواند معده را به‌شدت دچار اختلال کند.

اگر ناخواسته این ترکیب‌ها را مصرف کردیم، چه کنیم؟

اگر پس از خوردن این مواد دچار حالت تهوع شدید، آرامش خود را حفظ کنید و این اقدامات را انجام دهید:

دمنوش زنجبیل: زنجبیل قوی‌ترین ضد تهوع طبیعی است. کمی زنجبیل تازه یا پودر آن را در آب گرم دم کرده و جرعه‌جرعه بنوشید.

نعناع؛ تسکین‌دهنده معده: جویدن برگ نعناع تازه یا نوشیدن دمنوش نعناع، عضلات معده را آرام کرده و التهاب ناشی از تداخل غذایی را کاهش می‌دهد.

عدم مصرف مایعات زیاد: بلافاصله پس از حالت تهوع، حجم زیادی آب ننوشید. این کار می‌تواند فشار را به معده بیشتر کرده و استفراغ را تحریک کند.

استراحت معده: به معده خود فرصت دهید. تا دو ساعت هیچ غذای سنگینی مصرف نکنید و فقط از مایعات ولرم (نه سرد یخچالی) استفاده کنید.

عرق زنیان: اگر مشکل همراه با نفخ شدید است، یک قاشق عرق زنیان می‌تواند به هضم سریع‌تر و کاهش حالت تهوع کمک کند.

نکته طلایی برای تابستان

در فصل گرما، به دلیل افزایش تعریق و کاهش آب بدن، غلظت اسید معده تغییر می‌کند. بهترین توصیه این است که در وعده‌های غذایی خود تنوع ایجاد نکنید. ترکیب بیش از سه نوع ماده غذایی مختلف در یک وعده، ریسک حالت تهوع را در روزهای گرم تابستان به شدت افزایش می‌دهد. اگر احساس گرمازدگی دارید، به جای ترکیب‌های پیچیده، از ساده‌ترین مواد غذایی (مانند کمی خیار و ماست، یا آب و لیمو) استفاده کنید.

توصیه: اگر حالت تهوع با تب، اسهال شدید یا درد بسیار زیاد همراه بود، حتماً به پزشک مراجعه کنید، چرا که ممکن است نشانه‌ای از مسمومیت غذایی باشد، نه صرفاً یک تداخل ساده.

 

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