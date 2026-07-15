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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1813393
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۴ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۴ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,841,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,102,600

درهم امارات

503,380

پوند انگلیس

2,455,200

لیر ترکیه

39,700

فرانک سوئیس

2,275,400

یوان چین

271,900

ین ژاپن

 1,135,220

وون کره جنوبی

1,237

دلار کانادا

1,306,600

دلار استرالیا

1,283,600

دلار نیوزیلند

1,067,800

دلار سنگاپور

1,426,200

روپیه هند

19,130

روپیه پاکستان

6,658

دینار عراق

1,334

پوند سوریه

15,150

افغانی

28,060

کرون دانمارک

281,500

کرون سوئد

190,800

کرون نروژ

190,100

ریال عربستان

489,110

ریال قطر

500,020

ریال عمان

4,776,300

دینار کویت

5,943,400

دینار بحرین

4,852,800

رینگیت مالزی

451,600

بات تایلند

55,040

دلار هنگ کنگ

234,900

روبل روسیه

23,660

منات آذربایجان

1,080,800

درام ارمنستان

4,970

لاری گرجستان

700,400

سوم قرقیزستان

21,068

سامانی تاجیکستان

199,354

منات ترکمنستان

525,400
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