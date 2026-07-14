آموزش تخلیه آب ماشین لباسشویی و رفع گرفتگی

قبل از هر اقدامی برای تخلیه آب ماشین لباسشویی، باید علت اصلی مشکل را شناسایی کنید. رایج ترین دلایل عبارتند از:

1. گرفتگی فیلتر پمپ تخلیه

فیلتر پمپ تخلیه وظیفه جذب اشیاء ریز مانند سکه، دکمه، پرز و تکه های پارچه را دارد. اگر این فیلتر بیش از حد کثیف یا مسدود شود، جریان آب به راحتی انجام نمی شود.

2. خمیدگی یا گرفتگی شلنگ تخلیه

شلنگ تخلیه آب ممکن است در پشت دستگاه خم شده، پیچ خورده یا توسط اشیاء سنگین فشرده شده باشد. همچنین، تجمع پرز و رسوب در داخل شلنگ می تواند مسیر آب را مسدود کند.

3. خرابی پمپ تخلیه

پمپ تخلیه وظیفه پمپاژ آب به بیرون از دستگاه را بر عهده دارد. اگر این قطعه دچار خرابی، سوختگی یا پارگی شود، آب تخلیه نخواهد شد.

4. انسداد در مسیر لوله فاضلاب

گاهی مشکل از خود ماشین نیست، بلکه لوله فاضلاب ساختمان مسدود شده است. در این حالت، آب قادر به خروج از لوله نیست.

5. خرابی برد الکترونیکی یا تایمر

در برخی موارد، مشکل عدم تخلیه آب به دلیل نقص در برد اصلی یا تایمر دستگاه رخ می دهد که فرمان تخلیه را صادر نمی کند.

6. مشکل در سنسور سطح آب (پرشر سوئیچ)

این سنسور تشخیص می دهد که آب داخل مخزن چقدر است. اگر خراب شود، ممکن است دستگاه فکر کند هنوز آب وجود دارد و فرمان تخلیه را صادر نکند.

روش های ایمن برای تخلیه آب ماشین لباسشویی

اگر ماشین لباسشویی شما در وسط برنامه متوقف شده و آب داخل آن باقی مانده است، برای تخلیه آب ماشین لباسشویی به روش زیر عمل کنید. توجه داشته باشید که ابتدا باید دستگاه را از برق بکشید.

روش اول: تخلیه اضطراری از طریق فیلتر پمپ

اکثر ماشین های لباسشویی دارای یک فیلتر در قسمت پایین و جلوی دستگاه هستند که برای تخلیه اضطراری طراحی شده است.

آماده سازی: یک ظرف کم ارتفاع و پهن (مانند سینی فر یا لگن) و یک حوله بزرگ زیر محل فیلتر قرار دهید.

باز کردن درپوش فیلتر: درپوش فیلتر را به آرامی باز کنید. ممکن است آب با فشار بیرون بزند، پس احتیاط کنید.

تخلیه کامل: اجازه دهید تمام آب داخل ظرف جمع شود. سپس فیلتر را خارج کرده و تمیز کنید.

بستن درپوش: پس از تخلیه کامل آب، فیلتر را سر جای خود قرار داده و درپوش را محکم ببندید.

روش دوم: تخلیه از طریق شلنگ تخلیه

اگر به فیلتر دسترسی ندارید یا فیلتر باز نمی شود، می توانید از شلنگ تخلیه استفاده کنید.

جدا کردن شلنگ: شلنگ تخلیه را از پشت دستگاه یا از محل اتصال به لوله فاضلاب جدا کنید.

قرار دادن در سطل: انتهای شلنگ را داخل یک سطل بزرگ یا سینک ظرفشویی قرار دهید.

تخلیه آب: آب به صورت ثقلی از شلنگ خارج می شود. اگر آب خارج نشد، ممکن است شلنگ یا پمپ گرفته باشد.

روش سوم: استفاده از حالت تخلیه دستی (در ماشین های جدید)

برخی ماشین های لباسشویی مدرن دارای یک برنامه «تخلیه فقط» یا «Drain Only» هستند. با انتخاب این گزینه، دستگاه سعی می کند آب را بدون چرخش تخلیه کند.

مراحل گام به گام رفع مشکل عدم تخلیه آب

پس از تخلیه اضطراری آب، نوبت به عیب یابی و رفع مشکل اصلی می رسد. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

مرحله 1: بررسی و تمیز کردن فیلتر پمپ

فیلتر پمپ معمولاً در پایین و جلوی دستگاه قرار دارد. آن را باز کرده، از وجود اشیاء خارجی پاک کنید و با آب گرم بشویید. این کار را هر 2 تا 3 ماه یکبار انجام دهید.

مرحله 2: بررسی شلنگ تخلیه

شلنگ را از هر دو سر جدا کرده و از نظر خمیدگی، پارگی یا گرفتگی بررسی کنید. می توانید با یک سیم نرم یا فشار آب شیر، گرفتگی داخل آن را برطرف کنید.

مرحله 3: تست پمپ تخلیه

پمپ تخلیه معمولاً در پایین دستگاه و نزدیک فیلتر قرار دارد.

بررسی چرخش: با دست، پروانه پمپ را بچرخانید. اگر گیر کرده یا سفت است، احتمالاً جسم خارجی داخل آن گیر افتاده است.

بررسی برق: با استفاده از مولتی متر، میزان ولتاژ رسیده به پمپ را در زمان برنامه تخلیه بررسی کنید. اگر برق به پمپ نمی رسد، مشکل از برد یا سیم کشی است.

مرحله 4: بررسی لوله فاضلاب

شلنگ تخلیه را از لوله فاضلاب جدا کرده و داخل یک سطل قرار دهید. اگر آب به راحتی تخلیه شد، مشکل از گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان است.

مرحله 5: بررسی سنسور سطح آب (پرشر سوئیچ)

این سنسور معمولاً در بالای دستگاه قرار دارد. شلنگ متصل به آن را بررسی کنید. اگر شلنگ پاره یا مسدود باشد، سنسور عملکرد صحیحی نخواهد داشت.

نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از گرفتگی و خرابی

برای جلوگیری از تکرار مشکل تخلیه آب ماشین لباسشویی، رعایت نکات زیر ضروری است:

بررسی جیب لباس ها: قبل از شستشو، حتماً جیب لباس ها را از نظر وجود سکه، دستمال کاغذی، خودکار و سایر اشیاء ریز بررسی کنید.

استفاده از کیسه مخصوص لباس های ریز: لباس های کوچک مانند جوراب و دستمال را داخل کیسه مخصوص قرار دهید تا وارد پمپ نشوند.

تمیز کردن دوره ای فیلتر: فیلتر پمپ را حداقل هر 3 ماه یکبار تمیز کنید.

استفاده از مواد شوینده مناسب: از پودرها و مایعات باکیفیت و مناسب ماشین لباسشویی استفاده کنید تا از تشکیل رسوب جلوگیری شود.

اجرای برنامه تمیزکننده: هر ماه یکبار یک برنامه خالی با دمای بالا و مواد رسوب زدا اجرا کنید.

بررسی شلنگ تخلیه: از عدم خمیدگی و فشار روی شلنگ تخلیه اطمینان حاصل کنید.