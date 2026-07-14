سردار حسین علایی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه، با بیان اینکه در آینده اسراییلی‌ها همه کارهایی که کرده اند را منتشر کنند، گفت: باید دید آن‌ها چه می‌گویند و از چه ظرفیت‌هایی استفاده کرده‌اند. ولی چیزی که مشخص است این است که ۹۰ درصد رصد اطلاعات از طریق ظرفیت‌های فناوری پیشرفته صورت می‌گیرد. بالای سر تهران ماهواره‌های تاکتیکی گذاشته‌اند و اطلاعات را رصد می‌کردند. هواپیماهای جاسوسی گذاشته بودند. همین الان که آتش‌بس است، حدس می‌زنم هواپیماهای مختلف آمریکایی و اسراییلی در فضای هوایی ایران مشغول جاسوسی هستند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا پدافند ایران متوجه نمی‌شود؟»، افزود: خیر؛ اف۳۵ را رادار نمی‌تواند ببیند. سیستم‌های مختلفی دارند که از آن استفاده می‌کنند. این هم تحلیل است که هواپیماهای آن‌ها همین الان که آتس‌بس است، مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستند و از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند. از جمله هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و انواع پهپادها ممکن است باشد که این کار را می‌کنند.