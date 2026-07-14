نصب ماهوارههای تاکتیکی آمریکا و اسرائیل در آسمان ایران / آیا پدافند ایران متوجه نمیشود؟
فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه گفت: بالای سر تهران ماهوارههای تاکتیکی گذاشتهاند و اطلاعات را رصد میکردند. هواپیماهای جاسوسی گذاشته بودند.
سردار حسین علایی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه، با بیان اینکه در آینده اسراییلیها همه کارهایی که کرده اند را منتشر کنند، گفت: باید دید آنها چه میگویند و از چه ظرفیتهایی استفاده کردهاند. ولی چیزی که مشخص است این است که ۹۰ درصد رصد اطلاعات از طریق ظرفیتهای فناوری پیشرفته صورت میگیرد. بالای سر تهران ماهوارههای تاکتیکی گذاشتهاند و اطلاعات را رصد میکردند. هواپیماهای جاسوسی گذاشته بودند. همین الان که آتشبس است، حدس میزنم هواپیماهای مختلف آمریکایی و اسراییلی در فضای هوایی ایران مشغول جاسوسی هستند.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا پدافند ایران متوجه نمیشود؟»، افزود: خیر؛ اف۳۵ را رادار نمیتواند ببیند. سیستمهای مختلفی دارند که از آن استفاده میکنند. این هم تحلیل است که هواپیماهای آنها همین الان که آتسبس است، مشغول جمعآوری اطلاعات هستند و از ابزارهای مختلف استفاده میکنند. از جمله هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و انواع پهپادها ممکن است باشد که این کار را میکنند.