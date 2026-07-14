کودکان و نوجوانان هر شب به حداقل ۹ ساعت خواب نیاز دارند. مشکلات خواب و کم‌خوابی می‌تواند بر عملکرد کودکان در مدرسه، فعالیت‌های فوق‌برنامه و روابط اجتماعی‌شان تأثیر منفی بگذارد.

کم‌خوابی ممکن است باعث موارد زیر شود:

حوادث و آسیب‌دیدگی‌ها

مشکلات رفتاری

رفتار تکانشی

مشکلات خلقی

مشکلات حافظه، تمرکز و یادگیری

مشکلات عملکردی

کندی واکنش

پرخوری

علائم مشکلات خواب در کودکان

اگر کودک شما هر یک از علائم زیر را در رابطه با مشکلات خواب نشان می‌دهد، با متخصص اطفال مشورت کنید:

خروپف

وقفه تنفسی در حین خواب

دشواری در به خواب رفتن

مشکل در تداوم خواب در طول شب

دشواری در بیدار ماندن در طول روز

کاهش بی‌دلیل عملکرد در طول روز

رویدادهای غیرعادی در حین خواب، مانند راه رفتن در خواب یا کابوس

دندان‌قروچه

شب‌ادراری

خواب ناآرام

دشواری در بیدار شدن صبحگاهی

نکاتی برای بهبود خواب کودک

هر شب زمان مشخصی را برای خواب تعیین کنید و آن را تغییر ندهید؛ همچنین اجازه ندهید کودک در روزهای تعطیل آخر هفته تا دیروقت بخوابد. تفاوت زمان بیدار شدن نباید بیش از ۱ تا ۱٫۵ ساعت باشد.

یک برنامه آرام‌بخش پیش از خواب ایجاد کنید، مانند حمام آب گرم یا خواندن قصه برای کودک.

از دادن هرگونه خوراکی یا نوشیدنی حاوی کافئین به کودک در فاصله کمتر از ۶ ساعت مانده به زمان خواب، خودداری کنید.

مطمئن شوید که دمای اتاق خواب مناسب و فضای آن تاریک است.

مطمئن شوید که سروصدا در خانه کم است.

از دادن وعده‌های غذایی سنگین به کودکان در ساعات نزدیک به زمان خواب خودداری کنید.

سعی کنید بازی پس از شام، آرام و بی‌هیجان باشد؛ زیرا فعالیت زیاد در نزدیکی زمان خواب ممکن است باعث بیدار ماندن کودکان شود.

هنگامی که کودک در حال رفتن به رختخواب است، نباید تلویزیون، رایانه، تلفن همراه یا رادیو روشن باشد و یا موسیقی پخش شود. تلویزیون و بازی‌های ویدیویی باید حداقل یک ساعت پیش از زمان خواب خاموش شوند.

نوزادان و کودکان باید زمانی در رختخواب گذاشته شوند که خسته به نظر می‌رسند اما هنوز بیدارند (نه اینکه در آغوش شما یا در اتاقی دیگر به خواب بروند). برای خواباندن کودک، از رفتن به رختخواب در کنار او خودداری کنید.

اگر این نکات کمکی نکردند یا به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، با متخصص مراقبت‌های بهداشتی فرزندتان صحبت کنید.