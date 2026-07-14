ماجرای شکایت از یک برند آرایشی خارجی معروف
با ثبت شکایات علیه تعدادی از محصولات شرکت لو رآال نگرانی از استفاده از آنها در ایران نیز افزایش یافته، چون در بازار ایران هم توزیع و مصرف میشوند. گفته میشود که این محصولات حاوی یک ماده سرطان زا هستند.
اخیرا شکایتهای متعددی علیه محصولات ضدجوش سراوی (شرکت مادر L’Oréal) ثبت شده است. دلیل این شکایتها، نگرانی درباره برخی محصولات ضدجوش حاوی بنزوئیل پروکساید (Benzoyl Peroxide) است.
یک آزمایشگاه مستقل به نام «والیشور» در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که بنزوئیل پروکساید در شرایطی مانند گذشت زمان یا قرار گرفتن در دمای بالا میتواند تجزیه شده و بنزن (Benzene) تولید کند. بنزن توسط سازمانهای بینالمللی بهعنوان ماده سرطانزای گروه یک برای انسان شناخته میشود.
دکتر کیانا فرهی، متخصص پوست و مو در این باره به همشهری میگوید: طبق گزارشهایی که توسط سایتهایی مانند Dermatology Times تایید شده، در دو نوع شوینده ضد آکنه که تحت برند L’Oréal تولید میشوند بنزوییل پراکسید وجود داشته که با غلظتی که استفاده شده امکان تبدیل به بنزن را در حرارت بالا دارند. بنزوئیل پراکساید سالهاست در درمان آکنه استفاده میشود، اما نگرانیهای اخیر درباره احتمال تشکیل بنزن در شرایط خاص، باعث بررسی دوباره برخی محصولات شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه بنزن در محصولات ضدجوش وجود دارد و استفاده از این محصولات تابع شرایط خاصی است، میگوید: برخی محصولات مورد اشاره در گزارشها در آمریکا مشمول فراخوان (recall) شدند چون بنزن به عنوان یک ماده سرطانزای قطعی برای انسان شناخته شده است. طبق گزارشها هم میزان بنزن در محصولات ضدجوش «سراوی» ۵.۲ ppm گزارش شده در حالیکه باید ۲ppm باشد و این یک خطر جدی است.
شیوه استفاده
این متخصص پوست و مو در ادامه به نکته مهمی اشاره میکند و میگوید: محصولات ضدجوش سبب تحریک پوستی، خشک شدن پوست و از بین رفتن سطح دفاعی پوست می شوند و باید به میزان کم و مورد تجویز شده استفاده شوند.
به گفته فرهی، طبق گزارش های دیگر در مورد سایر محصولات ضدجوش برند لورآل هنوز جای بررسی وجود دارد اما چون این محصولات از طریق مبادی قانونی وارد کشور نمیشوند نمیتوان در مورد شرایط نگهداری آنها و زمان تولیدشان اظهارنظر کرد. آن هم در حالی که دمای بالا این محصولات سریع به بنزن تبدیل میشوند، بنابراین استفاده از آنها اصلا توصیه نمی شود.
سازمان غذا و دارو باید تائید کند
او ادامه میدهد: محصولات ضدجوش چه ایرانی و چه خارجی به چند دسته تقسیم می شوند؛ ضدباکتریها یا چرک خشککنها که بصورت موضعی (محلول) یا خوراکی مصرف میشوند. دسته دوم لایه بردارها (موضعی) هستند و یک دسته هم حاوی ویتامین A با غلظت بالا هستند و به صورت کرم یا خوراکی و گاهی به صورت ترکیبی استفاده میشوند.
فرهی تاکید میکند: مردم باید آگاه باشند که این محصولات را حتما از طریق داروخانهها با تجویز پزشک خریداری کنند. کلیه محصولات هم باید نشان سازمان غذا و دارو داشته باشند که استاندارد و کنترل کیفی آنها را تایید کند.