میوه هایی که نباید ناشتا بخورید / بهترین روش مصرف میوه در صبح
بسیاری از افراد تصور میکنند خوردن هر نوع میوه با معده خالی مفید است، اما متخصصان تغذیه میگویند مصرف ناشتای برخی از مواد غذایی سرشار از اسید به دیواره روده آسیب میرساند و به عفونت معده منجر میشود.
میوهها بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند و سرشار از ویتامینها، فیبر و آنتیاکسیدانها به شمار میروند، اما زمان مصرف آنها نیز اهمیت دارد.
مصرف برخی از خوراکیها به تامین ویتامین مورد نیاز بدن کمک میکنند اما خوردن برخی از خوراکیها در کنار تاثیر مثبت آن بر سلامت بدن، معایبی هم به دنبال دارد. اغلب افراد در وعده صبحانه و با معده خالی اقدام به خوردن بسیاری از خوراکیها میکنند، در حالی که مصرف برخی از خوراکیها و مواد غذایی به طور ناشتا برای بدن مناسب نیست.
برخی میوهها اگر با معده خالی خورده شوند، بهویژه در افرادی که معده حساس، رفلاکس یا دیابت دارند، ممکن است باعث ناراحتیهای گوارشی یا افزایش ناگهانی قند خون شوند.
مرکبات؛ برای معدههای حساس مناسب نیستند
پرتقال، لیمو، گریپفروت و نارنگی سرشار از ویتامین C هستند، اما اسید طبیعی بالای آنها ممکن است در برخی افراد باعث سوزش معده، رفلاکس یا تحریک مخاط معده شود. اگر سابقه مشکلات گوارشی دارید، بهتر است این میوهها را همراه صبحانه یا پس از غذا مصرف کنید.
آناناس
آناناس حاوی آنزیم بروملین و اسیدهای طبیعی است. مصرف آن با معده خالی در برخی افراد میتواند موجب سوزش معده، احساس ناراحتی یا حتی تهوع شود، بهویژه اگر دستگاه گوارش حساسی داشته باشند.
موز؛ نه برای همه
موز منبع خوبی از پتاسیم و منیزیم است، اما برخی متخصصان معتقدند خوردن موز بهتنهایی و ناشتا ممکن است در برخی افراد باعث افزایش سریع قند خون و سپس افت انرژی شود. مصرف موز همراه با مواد پروتئینی یا مغزها میتواند این اثر را کاهش دهد.
انگور
انگور قند طبیعی نسبتاً بالایی دارد. مصرف مقدار زیاد آن با معده خالی ممکن است در برخی افراد باعث افزایش سریع قند خون شود، بهویژه در افراد مبتلا به دیابت یا پیشدیابت.
گوجهفرنگی
اگرچه از نظر گیاهشناسی میوه محسوب میشود، اما اسید موجود در گوجهفرنگی میتواند در برخی افراد با معده خالی باعث تحریک معده و تشدید رفلاکس شود.
چه میوههایی برای صبح مناسبتر هستند؟
کارشناسان تغذیه میگویند میوههایی مانند سیب، گلابی، انواع توتها و پاپایا معمولاً برای بیشتر افراد انتخابهای مناسبی در ابتدای روز هستند، زیرا فیبر بیشتری دارند و به احساس سیری و تنظیم قند خون کمک میکنند.
بهترین روش مصرف میوه در صبح
برای اینکه میوهها بیشترین فایده را داشته باشند و احتمال بروز مشکلات گوارشی کاهش یابد، بهتر است:
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میوه را همراه با صبحانه یا در کنار منابع پروتئینی مانند ماست، شیر یا مغزها مصرف کنید.
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در مصرف میوههای بسیار اسیدی، بهویژه اگر معده حساسی دارید، زیادهروی نکنید.
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اگر به دیابت یا رفلاکس معده مبتلا هستید، درباره بهترین زمان مصرف میوه با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید.
نکته: بسیاری از افراد بدون هیچ مشکلی میتوانند این میوهها را با معده خالی مصرف کنند. واکنش بدن به نوع میوه، وضعیت سلامت دستگاه گوارش و شرایط متابولیک هر فرد بستگی دارد. اگر پس از مصرف ناشتا دچار سوزش معده، درد شکم یا احساس ناراحتی میشوید، بهتر است زمان مصرف میوه را تغییر دهید یا آن را همراه با سایر مواد غذایی میل کنید.