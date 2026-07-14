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گرما همیشه بد نیست؛ ۵ فایده مهم تابستان و گرمای آن

گرما همیشه بد نیست؛ ۵ فایده مهم تابستان و گرمای آن
کد خبر : 1812958
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هوای گرم، نه‌تنها فرصتی برای تفریح‌های دوست‌داشتنی مانند کنار دریا رفتن فراهم می‌کند، بلکه موجب سلامت بدن هم می‌شود.

آب‌وهوا و دمای محل زندگی روی سلامت بدن اثرات متفاوتی دارد. بررسی‌های علمی نشان داده که زندگی در هوای گرم تابستان برای بدن بسیار بهتر از آب‌وهوای سرد است. از فواید هوای گرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. دریافت بیشتر نور خورشید

اولین فایده مهم تابستان و هوای گرم، قرار گرفتن بیشتر در معرض نور خورشید است. در این حالت، بدن ویتامین D بیشتر می‌گیرد و این ویتامین برای سلامت و استحکام استخوان‌ها، بالا بودن سطح انرژی و پیشگیری از برخی بیماری‌ها مهم است. البته نباید بیش از حد زیر نور خورشید قرار گرفت، زیرا تشعشعات زیاد نور خورشید برای پوست مضر است و احتمال ابتلا به سرطان پوست را افزایش می‌دهد.

۲. فعالیت بدنی بیشتر

هوای خوب انگیزه بیشتری برای تحرک و ورزش به افراد می‌دهد. در این روزها پیاده‌روی، ورزش، دویدن یا انجام فعالیت‌های روزمره راحت‌تر و دلپذیرتر است. اما در هوای سرد فرد معمولا تمایل به نشستن روی مبل و تماشای تلویزیون دارد.

۳. هوشیاری و حافظه بهتر

بدن هورمونی به نام ملاتونین ترشح می‌کند که باعث خواب‌آلودگی می‌شود. در نبود نور خورشید، ملاتونین بیشتر تولید شده و فرد احساس خستگی می‌کند. اما در روزهای آفتابی تابستان، از مقدار ملاتونین کاسته شده، بدن انرژی بیشتری پیدا می‌کند و فرد هوشیارتر می‌شود. همچنین هوای آفتابی عملکرد ذهنی و حافظه را بهتر می‌کند.

۴. بهبود خلق‌وخو

نور خورشید موجب تولید بیشتر هورمون سروتونین، هورمون حال خوش، در بدن می‌شود و خلق‌وخوی فرد را تنظیم می‌کند. درضمن این هورمون با کنترل خواب و اشتها، حال روحی فرد را بهبود بخشیده و او را شاد و خوشحال‌تر می‌کند.

۵. کاهش فشار خون و بهبود عملکرد قلب

در هوای سرد، رگ‌های خونی منقبض می‌شوند و قلب مجبور به کار بیشتر است. اما در هوای گرم رگ‌ها بازتر و جریان خون راحت‌تر انجام می‌شود. با کاهش فشار خون، فشار از روی قلب هم برداشته شده و عملکرد آن بهتر می‌شود. درنتیجه، هوای گرم گردش خون و سلامت قلب را بهتر می‌کند.

با توجه به فواید فوق می‌توان گفت افراد در تابستان و هوای گرم می‌توانند سبک زندگی سالم‌تر و فعال‌تری داشته باشند.

 

منبع خبرآنلاین
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