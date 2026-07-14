خوشگذرانی نیمار بعد از حذف از جامجهانی!
نیمار پس از حذف برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار تصویری از خود کنار میز پوکر، بار دیگر علاقهاش به این رشته را به نمایش گذاشت.
حذف برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین، پایان تلخی برای سلسائو و نیمار بود؛ اما ستاره باتجربه فوتبال برزیل تنها ساعاتی پس از پایان این ماجراجویی، با انتشار تصویری متفاوت خبرساز شد.
نیمار در صفحه شخصی خود تصویری از حضورش کنار یک میز پوکر منتشر کرد.
این فوقستاره برزیلی سالهاست علاقه ویژهای به پوکر دارد و بارها در مسابقات و رویدادهای معتبر این رشته، چه بهصورت آنلاین و چه حضوری، شرکت کرده است. حتی در مقاطعی از دوران فوتبالش نیز حضور او در رقابتهای پوکر، توجه رسانهها را به خود جلب کرده بود.