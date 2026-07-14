ایران به استناد کدام قرارداد بین المللی عبور کشتی از نیمه حنوبی تنگه را نمی پذیرد؟

ماشاءالله شمس الواعظین به روزنامه اعتماد گفت: واکنش امریکا در شرایط فعلی، ابتدا واکنشی انتقامی است و دوم تلاشی برای بازگرداندن وضعیت به شرایط سابق. ایران هم حاضر نیست خواسته‌های امریکا را بپذیرد. ایالات متحده می‌گوید بسیار خب، من کریدور جنوبی، یعنی سمت عمان را بازگشایی می‌کنم و ایران هم کریدور شمالی را در اختیار داشته باشد! ایران اما با تکیه بر قانون دریانوردی جهان مصوب ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۱۱ این قانون، معتقد است رفتار امریکا غیرقانونی و برخلاف ضوابط بین‌المللی و امنیت ایران است.

این قانون می‌گوید عبور و مرور کشتی‌ها باید برای کشورهای ساحلی بی‌ضرر باشد. اگر موارد مشکوکی از کریدورهای تنگه‌های شناخته‌ شده جهان، از جمله تنگه هرمز، دیده شود و کشورهای ساحلی احساس ناامنی کنند، می‌توانند با وضع پروتکل‌هایی برای تامین امنیت خود و دفع خطرها و مخاطرات اقدام کنند. این ماده، ماده مهمی است. اگرچه ایران اساسا به کل قانون دریانوردی جهان نپیوسته، اما اکنون دارد عمل خود را با آن قانونی می‌کند.

ایران می‌گوید من حتی به کریدور جنوبی هم که کشتی‌های امریکایی از آن عبور می‌کنند، مشکوکم. بنابراین کشتی‌ها باید مطابق پروتکل و تدابیری که ایران تفسیر آن را از ماده پنج یادداشت تفاهم با امریکا استخراج کرده، عبور کنند تا عبورشان از دید ایران «بی‌ضرر» تلقی شود. این اقدام، اقدام مهمی است و ایران هم حق دارد این کار را بکند. در غیر این صورت، ایران اجازه عبور از هیچ‌ یک از کریدورها را نخواهد داد. اخیرا رصدهای ارتش ایران نشان می‌دهد یکسری کشتی‌ها با همراهی تعدادی از ناوچه‌های ایالات متحده امریکا و در پوشش کشتی‌های حامل کانتینر، در حال انتقال قطعات موشک‌های پاتریوت به یکی از کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج‌فارس بوده‌اند. ایران این تحرکات را رصد کرده، بنابراین می‌گوید حالا مصداق این ماده شکل گرفته؛ ماده‌ای که می‌گوید عبور و مرورها باید بی‌ضرر به منافع ایران باشند. ایران جلوی این عبورها را گرفته و اجازه عبور و مرور نمی‌دهد.

باید توجه کنیم که تنگه هرمز به عنوان برگ قدرت و کارت قدرتمند ایران که از دستاوردهای بزرگ و تاریخی جنگ ۴۰ روزه محسوب می‌شود، نباید تبدیل به نقطه ضعف ایران در برخورد با مسائل آتی شود. در صورت ادامه این زد و خوردهای پراکنده و توسعه دامنه تنش و عمق گرفتن آن در اراضی ایران توسط امریکا و افزوده شدن بازیگران دیگر در آینده، ایران نباید این کارت قدرتمند خود را تضعیف کند. اول اینکه باید بازوی دیپلماتیک ایران برای دستیابی به یک توافق فعال شود. دوم اینکه پاره‌ای از تدابیر برای عبور از این مرحله و تثبیت دستاورد بزرگ ایران در نظر گرفته شود. این نکته بسیار مهمی است و استراتژیست‌های نظامی ایران، به‌ویژه در سپاه و ارتش، کاملا آن را رعایت می‌کنند. روش‌هایی که به صورت تاکتیکی اعمال می‌شوند و تثبیت‌کننده دستاوردهای نظامی هستند.