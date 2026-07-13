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روایت نجمه جودکی از آرامش پس از سال‌ها ممنوع‌التصویری+عکس

روایت نجمه جودکی از آرامش پس از سال‌ها ممنوع‌التصویری+عکس
کد خبر : 1812606
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مجری تلویزیون، نجمه جودکی، در تازه‌ترین فعالیت مجازی خود پس از پشت سر گذاشتن دوران جنجالی ممنوع‌التصویری، تصاویری از اوقات فراغت و مطالعه خود را منتشر کرد.

نجمه جودکی که متولد آبان ماه ۱۳۷۱ در تهران است، مسیر حرفه‌ای خود را از سن ۱۵ سالگی و با گویندگی در گروه کودک و نوجوان رادیو آغاز کرد. او پس از سال‌ها فعالیت در رادیو جوان، با اجرای برنامه‌های پرطرفداری مانند شب ایرونی به قاب تلویزیون راه یافت و به یکی از چهره‌های شناخته‌شده رسانه ملی تبدیل شد.

این مجری که در رشته معماری تحصیل کرده و دوره‌های حرفه‌ای فیلم‌سازی و تدوین را نیز پشت سر گذاشته، در سال‌های اخیر با چالش‌های حرفه‌ای متعددی از جمله ممنوع‌التصویری چهار ساله به دلیل حواشی برنامه هفت ترانه روبرو بوده است. با این حال، او همواره در کنار فعالیت‌های هنری، به علایق شخصی خود از جمله مطالعه کتاب‌های روانشناسی و گوش سپردن به موسیقی آثار فاخر توجه ویژه‌ای داشته است.

نجمه جودکی که در سال ۱۳۹۵ با مهدی پارسازاده ازدواج کرده، در جدیدترین اقدام خود تصاویری از فضای یک کتاب‌فروشی و متنی از محمود درویش را در صفحه شخصی‌اش قرار داد.

روایت نجمه جودکی از آرامش پس از سال‌ها ممنوع‌التصویری+عکس

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