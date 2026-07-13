مطالعه‌ای که روی سه جامعه شکارچی‌گردآورنده در تانزانیا، نامیبیا و بولیوی انجام شده، نشان می‌دهد اعضای این جوامع به‌طور میانگین حدود ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه در شب می‌خوابند. پژوهشگران معتقدند الگوی خواب این گروه‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی از شیوه خواب انسان‌های پیش از شکل‌گیری جوامع مدرن ارائه دهد.

نتایج این تحقیق نشان داد افراد این جوامع معمولاً چند ساعت پس از غروب خورشید به خواب می‌روند و برخلاف تصور رایج، نور طبیعی عامل اصلی تعیین زمان خواب آن‌ها نیست. در مقابل، کاهش دمای هوا نقش مهم‌تری در آغاز خواب ایفا می‌کند.

پژوهشگران همچنین دریافتند بی‌خوابی در این جوامع بسیار نادر است و بیشتر افراد خواب خود را در یک نوبت شبانه انجام می‌دهند. با این حال، متخصصان تأکید می‌کنند این یافته‌ها به معنای کاهش نیاز انسان امروزی به خواب نیست و همچنان خواب ۷ تا ۹ ساعت در شب برای بیشتر بزرگسالان توصیه می‌شود.