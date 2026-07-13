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بازیگر ایرانی: لطفا خودتان من را آنفالو کنید! + عکس

بازیگر ایرانی: لطفا خودتان من را آنفالو کنید! + عکس
کد خبر : 1812542
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در پی انتشار خبر مرگ لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، علیرام نورایی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار دو استوری در صفحه اینستاگرام خود به این خبر واکنش نشان داد.

همزمان با انتشار خبر مرگ لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا که به دلیل مواضع تند خود علیه جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شد، علیرام نورایی با انتشار دو استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به این اتفاق واکنش نشان داد.

نورایی در نخستین استوری خود نوشت: «از مرگ کسی نباید خوشحال شد، ولی از مرگ هر کسی که ضد کشورم باشد خوشحال می‌شوم.» این بازیگر سپس با انتشار تصویری دیگر، خطاب به کاربران فضای مجازی نوشت: «داغداری لیندزی، طرفداری عمو و بی‌بی، سریع آنفالو کنین، دایرکت هم ندین، ما با هم هیچ وجه اشتراکی نداریم، عزت زیاد.»

استوری دوم نورایی در حالی منتشر شد که در ساعات پس از اعلام مرگ گراهام، واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی نسبت به این خبر شکل گرفت. لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه و از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، به دلیل مواضع سخت‌گیرانه خود در قبال ایران، از جمله حمایت از تحریم‌ها و اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی، سال‌هاست یکی از اثرگذارترین حامیان رویکرد تقابلی آمریکا در قبال ایران به شمار می‌رود.

بازیگر ایرانی: لطفا خودتان من را آنفالو کنید! + عکس

بازیگر ایرانی: لطفا خودتان من را آنفالو کنید! + عکس

منبع فارس
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