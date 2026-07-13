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استوری متفاوت شبنم فرشادجو درباره مرگ گراهام+ عکس

استوری متفاوت شبنم فرشادجو درباره مرگ گراهام+ عکس
کد خبر : 1812466
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شبنم فرشادجو که این روزها در کانادا زندگی می‌کند، با انتشار یک استوری اینستاگرامی به لیندسی گراهام و رضا پهلوی اشاره کرد؛ استوری‌ای که در فضای مجازی با واکنش کاربران همراه شده است.

شبنم فرشادجو که این روزها در کانادا زندگی می‌کند، با انتشار یک استوری اینستاگرامی به  لیندسی گراهام و رضا پهلوی اشاره کرد؛ استوری‌ای که در فضای مجازی با واکنش کاربران همراه شده است.

این بازیگر در استوری خود نوشت: «زیباترین خاطره ما ایرانی‌ها از لیندسی گراهام آنجا بود که در مونیخ، در برابر چشم هزاران ایرانی، به پهلوی گفت: نه.»

فرشادجو پیش از این نیز در مقاطع مختلف، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی و اجتماعی از طریق صفحه شخصی‌اش با مخاطبانش در میان گذاشته است.

استوری متفاوت شبنم فرشادجو درباره مرگ گراهام+ عکس

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