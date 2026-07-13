استوری متفاوت شبنم فرشادجو درباره مرگ گراهام+ عکس

شبنم فرشادجو که این روزها در کانادا زندگی می‌کند، با انتشار یک استوری اینستاگرامی به لیندسی گراهام و رضا پهلوی اشاره کرد؛ استوری‌ای که در فضای مجازی با واکنش کاربران همراه شده است.

این بازیگر در استوری خود نوشت: «زیباترین خاطره ما ایرانی‌ها از لیندسی گراهام آنجا بود که در مونیخ، در برابر چشم هزاران ایرانی، به پهلوی گفت: نه.»

فرشادجو پیش از این نیز در مقاطع مختلف، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی و اجتماعی از طریق صفحه شخصی‌اش با مخاطبانش در میان گذاشته است.