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نامه برادرانه شریعتمداری به عزرائیل

نامه برادرانه شریعتمداری به عزرائیل
کد خبر : 1812422
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دیروز «‌لیندسی گراهام‌» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی، مدافع نسل‌کشی در غزه و بمباران ایران و دوست نزدیک ترامپ و نتانیاهو به صورت ناگهانی و در سن ۷۱ سالگی «جام لعنت» را سر کشید و با یک بلیت بی‌بازگشت به جهنم رفت.

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: لیندسی گراهام، سال گذشته در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته بود «‌من بسیار امیدوار و خوش‌بین هستم که حکومت ایران در روزهای پایانی عمر خود قرار دارد». او به حمایت قاطع از سیاست‌های نظامی آمریکا و پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی شهرت داشت و از جمله چهره‌هایی محسوب می‌شد که خواستار گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه در جریان جنگ‌های داخلی این دو کشور بود. 

حضرت عزرائیل علیه‌السلام از ملائکه مقرب خداست و سر و کار همه ما در نهایت با ایشان است ولی با عرض پوزش از این مَلک مقرب خدا، یک گلایه کوچک و برادرانه هم از حضرت ایشان در میان است. و آن، این‌که این سناتور پلید و کثافت، در لیست کسانی بود که باید به دست ما به جهنم فرستاده می‌شد ولی حضرت عزرائیل پیشدستی کرده و قبل از این که ما به حساب او برسیم، حسابش را رسیده است! خُب برادر عزیز، شما از ملائکه مقرب خدا هستید، از خدا اجازه می‌گرفتید و یک کمی دیگر صبر می‌کردید تا ما از راه برسیم و این عنصر پلید را با دست خود راهی جهنم کنیم و این اقدام خداپسندانه و مردم‌دوستانه در دفتر افتخارات ما رقم بخورد!

می‌دانیم که خدای عزّ‌وجَل گرفتن جان همه انسان‌ها را به شما سپرده است و رخدادها و اتفاقات منجر به جان سپردن این و آن فقط ظاهر قضیه است بنابراین اگر ماجرای به درک رفتن گراهام به دست ما صورت می‌گرفت، بازهم به نام نامی شما که ملک مقرب خدا هستید نوشته می‌شد، مثل بسیاری از جباران خونخوار که حضرتعالی جانشان را گرفته و آنان را به جهنم فرستاده‌اید. 

 با این حال، دو نکته دیگر نیز در میان است که باز هم با عرض پوزش به محضر مبارکتان عرضه می‌داریم؛

اول، آن‌که بر اساس یک گزارش موثق «میچ مک‌کانل»، یکی دیگر از سناتورهای ضدبشر جمهوری‌خواه و رهبر پیشین اکثریت سنا نیز مدتی است سکته قلبی کرده و در بیمارستان بستری است! سخنگوی مک‌کانل اعلام کرده که حال او وخیم است. درخواست ما این است که اعزام این عنصر پلید به جهنم را به ما واگذار فرمائید.

درباره ترامپ و سایر جنایتکاران هم عرایضی هست که بعداً خدمتتان عرض می‌کنیم‌(!)

نکته دوم، اما، تشکر ویژه از جناب مستطاب حضرت عزرائیل علیه‌السلام است. حضرت ایشان اولین کسی است که به فراخوان انتقام ملت‌های مسلمان پاسخ مثبت داده و یکی از عوامل اصلی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به سزای اعمال پلیدش رسانده است.

 

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