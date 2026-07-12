اشتباه رایج در شستن کاهو و سبزیجات
یک فوقتخصص بیماریهای گوارش و کبد با هشدار درباره شستوشوی نادرست کاهو و سبزیجات گفت شستن سطحی این مواد غذایی نمیتواند آلودگیهای میکروبی و انگلی را از بین ببرد و رعایت چند مرحله ساده برای ضدعفونی ضروری است.
کامران باقری لنکرانی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بزرگسالان گفت: مصرف میوه و سبزیجات به ویژه در تابستان بسیار مفرح و مفید است و می تواند نقش مهمی در سلامت بدن داشته باشد اما در کنار این فراوانی و دسترسی آسان، مشکلاتی از نظر هزینه و همچنین فرهنگ مصرف وجود دارد و همین مسئله باعث میشود که توجه به شیوه صحیح استفاده از این خوراکی ها اهمیت بیشتری پیدا کند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به موضوع آماده سازی صحیح میوه و سبزیجات اشاره کرد و گفت: این مرحله از مصرف بسیار مهم است. برای نمونه کاهو نسبتاً ارزان تر از برخی دیگر از سبزیجات است اما باید در آماده سازی آن دقت بیشتری به خرج داد. به گفته او تنها شستن سطحی این مواد غذایی کافی نیست و باید کار شست و شو و پاک سازی با دقت و حوصله انجام شود. لنکرانی تاکید کرد: در مورد کاهو لازم است برگ ها از هم جدا شوند تا آلودگی های احتمالی که ممکن است میان برگ ها باقی مانده باشد از بین برود.
وی توضیح داد: پیش از ضدعفونی کردن سبزی کاهو و همچنین میوه ها باید خاک و آلودگیهای مشابه کاملاً برطرف شود تا مواد ضدعفونی کننده بتوانند اثر واقعی خود را بگذارند و آلودگی ها به طور کامل از بین بروند.
لنکرانی در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع انگل زدایی اشاره کرد و گفت: برای این کار توصیه میشود ۴ تا ۵ قطره مایع شوینده به یک لیتر آب اضافه شود و سپس سبزیجات برای چند دقیقه در این محلول قرار بگیرند. بعد از آن باید شست و شو انجام شود تا آلودگیهای احتمالی و عوامل بیماری زا از سطح آنها پاک شود.
لنکرانی به مرحله دیگری از ضدعفونی اشاره کرد و افزود: در نهایت با قرار دادن و غوطه ور کردن سبزیجات در محلولی حاوی سرکه یا نمک میتوان باکتریها را نیز از بین برد.
این متخصص بیماریهای گوارش و کبد تاکید کرد: نباید اجازه داد مصرف این مواد مفید خدای ناکرده به دلیل بی دقتی به عاملی برای بیماری تبدیل شود. با رعایت همین نکات ساده اما مهم میتوان از فواید فراوان میوه و سبزیجات بهره برد و در عین حال کاری خوب و موثر برای سلامت بدن انجام داد. وی متذکر شد: مصرف میوه کاهو و سایر سبزیجات برای سلامتی بسیار خوب است به شرط آن که همه مراحل آماده سازی و ضدعفونی آنها با دقت و آگاهی صورت بگیرد.