روش خانگی شفاف کردن چراغ خودرو

بسیاری از رانندگان تصور می کنند تنها راه حل این مشکل، تعویض کامل چراغ است؛ در حالی که در مواردی که کدری سطحی باشد، می توان با روش های ساده خانگی مانند استفاده از جوش شیرین تا حدی شفافیت چراغ خودرو را بازگرداند.

جوش شیرین به دلیل داشتن خاصیت سایندگی ملایم، می تواند به حذف لایه های سطحی آلودگی و کدری کمک کند. البته این روش برای چراغ هایی که دچار آسیب عمیق، ترک یا تخریب لایه محافظ UV شده اند، نتیجه محدودی خواهد داشت.

چرا چراغ ماشین کدر می شود؟

طلق چراغ خودرو معمولاً از پلی کربنات ساخته می شود؛ ماده ای مقاوم که در برابر ضربه عملکرد خوبی دارد اما در برابر عوامل محیطی به مرور زمان تغییر می کند.

مهم ترین دلایل کدر شدن چراغ خودرو عبارت اند از:

تابش نور خورشید و اشعه UV

قرار گرفتن طولانی مدت خودرو زیر نور مستقیم خورشید باعث تخریب پوشش محافظ سطح چراغ می شود. این فرآیند به مرور باعث زرد شدن و کاهش شفافیت طلق چراغ خواهد شد.

آلودگی و ذرات جاده ای

گردوغبار، دود خودروها، گل ولای و ذرات ریز موجود در مسیرهای شهری و جاده ای می توانند روی سطح چراغ جمع شوند و ظاهر آن را مات کنند.

شستشوی نامناسب خودرو

استفاده از مواد شوینده قوی، اسکاچ زبر یا دستمال های نامناسب ممکن است روی سطح چراغ خط ایجاد کرده و روند کدر شدن آن را سریع تر کند.

فرسودگی طبیعی چراغ

با افزایش عمر خودرو، پوشش محافظ روی چراغ به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می دهد و باعث کاهش شفافیت آن می شود.

آیا جوش شیرین برای رفع کدری چراغ خودرو مناسب است؟

جوش شیرین یا سدیم بی کربنات (Sodium Bicarbonate) یک ماده قلیایی با خاصیت سایندگی بسیار ملایم است. این ویژگی باعث می شود بتواند برخی لکه ها، رسوبات و آلودگی های سطحی را از روی طلق چراغ پاک کند.

با این حال، باید توجه داشت که جوش شیرین یک ماده ترمیم کننده تخصصی نیست و نمی تواند آسیب های عمیق ناشی از اکسید شدن یا سوختگی سطح چراغ را به طور کامل برطرف کند.

بهترین کاربرد این روش زمانی است که چراغ خودرو:

کمی کدر شده باشد.

دارای لکه های سطحی باشد.

به دلیل آلودگی و گردوغبار شفافیت خود را از دست داده باشد.

آموزش رفع کدری چراغ ماشین با جوش شیرین

برای انجام این کار به وسایل ساده ای نیاز دارید:

جوش شیرین

آب ولرم

پارچه میکروفایبر یا اسفنج نرم

مایع شوینده ملایم

یک ظرف کوچک

مرحله اول: شستشوی اولیه چراغ

قبل از استفاده از جوش شیرین، سطح چراغ را با آب و شوینده ملایم بشویید تا گردوغبار و ذرات چسبیده از بین بروند.

وجود آلودگی روی چراغ هنگام مالش دادن جوش شیرین می تواند باعث ایجاد خط و خش شود.

مرحله دوم: آماده کردن خمیر جوش شیرین

مقداری جوش شیرین را با کمی آب مخلوط کنید تا یک خمیر نرم ایجاد شود. غلظت خمیر باید به شکلی باشد که به راحتی روی سطح چراغ قرار بگیرد و حالت روان نداشته باشد.

مرحله سوم: مالش سطح چراغ

خمیر آماده شده را با استفاده از پارچه نرم روی چراغ قرار دهید و با حرکات دایره ای آرام سطح آن را تمیز کنید.

از فشار زیاد هنگام مالش خودداری کنید؛ زیرا ساییدن شدید ممکن است باعث ایجاد خط روی طلق شود.

مرحله چهارم: شستشو و خشک کردن

پس از چند دقیقه، چراغ را با آب تمیز بشویید و با دستمال میکروفایبر خشک کنید.

اگر نتیجه مورد انتظار حاصل نشد، می توانید این فرآیند را یک بار دیگر تکرار کنید.

ترکیب جوش شیرین و مواد دیگر؛ آیا بهتر است؟

برخی افراد برای افزایش قدرت پاک کنندگی، جوش شیرین را با موادی مانند سرکه ترکیب می کنند. اگرچه این ترکیب باعث ایجاد واکنش و کف کردن می شود، اما از نظر شیمیایی بخش زیادی از خاصیت اسیدی و قلیایی مواد یکدیگر را خنثی می کنند.

برای تمیز کردن چراغ خودرو، معمولاً استفاده از خمیر ساده جوش شیرین همراه با مالش ملایم، گزینه مناسب تری است.

چه زمانی جوش شیرین جواب نمی دهد؟

اگر چراغ خودرو شرایط زیر را داشته باشد، روش های خانگی معمولاً کافی نیستند:

زردشدگی شدید طلق چراغ

وجود ترک های ریز روی سطح

کاهش شدید عبور نور

آسیب دیدن پوشش محافظ کارخانه ای

در چنین شرایطی استفاده از روش های حرفه ای مانند پولیش چراغ، سنباده کاری با آب، کیت های ترمیم چراغ یا مراجعه به مراکز دیتیلینگ خودرو نتیجه بهتری ایجاد می کند.

روش های جلوگیری از کدر شدن دوباره چراغ خودرو

بعد از شفاف کردن چراغ، برای افزایش دوام نتیجه بهتر است:

از پوشش محافظ UV استفاده کنید.

خودرو را مدت طولانی زیر نور مستقیم خورشید پارک نکنید.

چراغ ها را با مواد شوینده قوی تمیز نکنید.

به صورت دوره ای سطح چراغ را بررسی و تمیز کنید.

از واکس ها و محافظ های مخصوص چراغ خودرو استفاده کنید.

جمع بندی

رفع کدری چراغ ماشین با جوش شیرین یکی از روش های ساده و کم هزینه برای بهبود ظاهر چراغ های خودرو است. این روش به دلیل خاصیت سایندگی ملایم جوش شیرین می تواند آلودگی ها و کدری های سطحی را کاهش دهد و باعث شفاف تر شدن طلق چراغ شود.

با این حال، نباید انتظار داشت جوش شیرین بتواند چراغ های بسیار فرسوده یا آسیب دیده را مانند روز اول بازسازی کند. در موارد شدید، استفاده از کیت های تخصصی ترمیم چراغ یا خدمات حرفه ای بهترین انتخاب خواهد بود.

نگهداری صحیح و استفاده از محافظ UV پس از تمیزکاری نیز نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت کدری و افزایش عمر چراغ خودرو دارد.