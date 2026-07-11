اگر به دنبال یک وعده سبک، سیرکننده و سرشار از پروتئین هستید، این سالاد مرغ می‌تواند انتخابی ایده‌آل باشد. ترکیب مرغ، سبزیجات تازه و سس تهیه‌شده با ماست پروتئینی، غذایی کم‌چرب و مغذی می‌سازد که هم برای ورزشکاران و هم برای افرادی که رژیم کاهش وزن دارند، گزینه‌ای مناسب به شمار می‌رود.

از پروماست به‌عنوان یک وعده کامل همراه با میوه و تهیه سس رژیمی برای انواع سالاد می‌توان استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم طرز تهیه یک سالاد مرغ چربی سوز با پروماست را به شما آموزش دهیم.

طرز تهیه سالاد مرغ چربی سوز

مواد لازم برای تهیه سالاد مرغ چربی‌سوز با پروماست

سینه مرغ: ۲۰۰ گرم

پروماست: ۱ پیمانه

کرفس خردشده: نصف پیمانه

سیب خردشده: نصف پیمانه

پیاز خردشده: یک‌چهارم پیمانه

کشمش: ۲ قاشق غذاخوری

پودر زیره: ۲ قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل: به مقدار لازم

مرحله اول

یک قابلمه برداشته و سینه مرغ را با مقداری آب و ادویه بپزید. در حین پخت مرغ، کرفس و پیاز را به صورت ریز ریز و سیب را به صورت مکعب‌های کوچک خرد کنید. بعد از این که سینه مرغ کامل پخت، مرغ را نیز به صورت مکعبی خرد کنید.

مرحله دوم

برای تهیه سس، در یک کاسه، پروماست را با مقداری پودر زیره، نمک و فلفل مخلوط کرده و مقداری کشمش به آن اضافه کنید.

مرحله سوم

کرفس، پیاز و سیب را داخل یک کاسه گود ریخته، مرغ‌های خرد شده را هم همراه سس روی سالاد بریزید. سالاد آماده است. نوش جان!

نکاتی برای تهیه سالاد مرغ چربی‌سوز