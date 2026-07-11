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ضربان قلب طبیعی چند است؟

ضربان قلب طبیعی چند است؟
کد خبر : 1811544
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ضربان قلب در حالت استراحت یکی از شاخص‌های مهم سلامت قلب است. متخصصان می‌گویند بالا بودن مداوم این عدد می‌تواند نشانه برخی بیماری‌های زمینه‌ای باشد و نباید نادیده گرفته شود.

ضربان قلب طبیعی در حالت استراحت برای بزرگسالان بین ۶۰ تا ۱۰۰ بار در دقیقه است. اما اگر استرس زیادی دارید یا در صورت مصرف کافئین، افزایش ضربان قلب در حالت استراحت امری طبیعی است.

ضربان قلب ورزشکاران در حالت عادی کمتر از سایر افراد معمولی است. در ورزشکاران متوسط ضربان قلب در حال استراحت معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ بار در دقیقه است اما برخی از ورزشکاران ضربان قلب آرامتر بین ۳۰ تا ۴۰ بار در دقیقه دارند.

همچنین مصرف برخی از داروها می تواند بر ضربان قلب در حالت استراحت تاثیر بگذارد که از آن جمله می توان به مسدود کننده های کانال کلسیم و مسدود کننده های بتا اشاره کرد. این داروها ضربان قلب را کاهش می دهند و برای درمان بیماری هایی مانند درد قفسه سینه، ریتم غیر طبیعی قلب و فشار خون بالا تجویز می شوند.

دلایل افزایش مداوم ضربان قلب در حالت استراحت

افزایش مداوم ضربان قلب (تپش قلب) در حالت استراحت می تواند نشانه مهمی از وجود بیماری های زمینه ای باشد که معمولترین آنها عبارتند از:

- بیماری های قلبی، ریوی و عصبی

- عفونت ها

- التهاب

- کم خونی

- بیماری های عروقی از جمله بیماری شریان محیطی، بیماری عروق کرونر و موارد دیگر

- بیماری های غدد درون ریز و خود ایمنی، مانند کم کاری و پرکاری تیروئید، هاشیموتو، سرطان تیروئید و موارد دیگر

توصیه هایی برای آرام کردن قلب

هرچند در این موارد مهمترین اقدام، مراجعه به متخصص برای تشخیص صحیح و درمان به موقع بیماری موردنظراست اما ایجاد برخی تغییرات در عادات سبک زندگی نیز می تواند ضربان قلب را آرام کند و همچنین خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش دهد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مرتب ورزش کردن

- کاهش سطح استرس (با روش‌های آرام‌سازی)

- تغییر رژیم غذایی

- خودداری از استعمال سیگار

- خودداری از مصرف کافئین

- مصرف میزان کافی آب

- خواب کافی

 

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