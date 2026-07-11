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آیا نوشیدن چای داغ در هوای گرم واقعاً بدن را خنک می‌کند؟

آیا نوشیدن چای داغ در هوای گرم واقعاً بدن را خنک می‌کند؟
کد خبر : 1811346
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با وجود اینکه نوشیدن چای یا قهوه داغ در روزهای گرم ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، این کار در شرایط خاص می‌تواند به کاهش دمای بدن کمک کند البته زمانی که عرق فرصت تبخیر شدن داشته باشد.

در بسیاری از کشورهای گرمسیر، نوشیدن چای داغ حتی در گرم‌ترین روزهای سال یک عادت رایج است. شاید این رفتار در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما دانشمندان می‌گویند این سنت بی‌دلیل شکل نگرفته است.

بدن یک انسان در حالت استراحت به طور مداوم گرما تولید می‌کند و نوشیدن یک فنجان چای داغ مقدار نسبتاً کمی گرمای اضافی وارد بدن می‌کند. در اثر همین افزایش جزئی مغز احساس ‌می‌کند دمای بدن بالاتر رفته است.

در پاسخ به این وضعیت، بدن میزان تعریق را افزایش می‌دهد و خون بیشتری را به سطح پوست می‌فرستد. اگر عرق بتواند به‌خوبی از سطح پوست تبخیر شود، گرمای زیادی از بدن خارج خواهد شد به‌طوری که مقدار گرمای ازدست‌رفته ممکن است از گرمای دریافت‌شده از نوشیدنی بیشتر باشد. در چنین شرایطی، نوشیدن یک نوشیدنی داغ می‌تواند در نهایت به خنک‌تر شدن بدن کمک کند.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند این اثر همیشگی نیست. در محیط‌های بسیار مرطوب یا زمانی که لباس مانع تبخیر عرق می‌شود، افزایش تعریق نمی‌تواند گرمای اضافی را به‌طور مؤثر دفع کند. در چنین شرایطی، نوشیدن چای یا قهوه داغ مزیت محسوسی برای کاهش دمای بدن نخواهد داشت.

به بیان دیگر، تصور رایج مبنی بر اینکه نوشیدنی‌های داغ همیشه بدن را خنک می‌کنند، دقیق نیست. این پدیده به شرایط محیطی وابسته است و مهم‌ترین عامل، امکان تبخیر مؤثر عرق از سطح پوست است.

در نتیجه، اگر در هوای گرم و خشک یا در محیطی با جریان مناسب هوا قرار دارید، نوشیدن یک فنجان چای ممکن است برخلاف انتظار به خنک شدن بدن کمک کند. اما در روزهای شرجی و مرطوب، انتظار چنین اثری چندان واقع‌بینانه نیست.

باید توجه داشت که این اثر جایگزین هیدراته ماندن نیست. مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از گرمازدگی، نوشیدن مایعات کافی و جبران آب و الکترولیت‌های از دست‌رفته است. افراد در معرض گرمازدگی یا کسانی که در گرمای شدید فعالیت بدنی انجام می‌دهند، نباید تصور کنند نوشیدن چای یا قهوه داغ از گرمازدگی پیشگیری می‌کند!

 

منبع خبرانلاین
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