قیمت درهم امارات امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۰ تیر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
504,660
|
بالاترین قیمت روز
|
507,400
|
پایین ترین قیمت رو
|
500,480
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
|
نرخ بازگشایی بازار
|
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۰ تیر
|
نرخ روز گذشته
|
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|