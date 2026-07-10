در روزهای گرم تابستان، کمتر نوشیدنی‌ای به اندازه یک لیوان آب هندوانه خنک لذت‌بخش است. اما این نوشیدنی فقط برای رفع تشنگی نیست. آب هندوانه سرشار از آب، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌های قوی است و می‌تواند به سلامت قلب، پوست، عضلات و دستگاه گوارش کمک کند.

آبرسانی طبیعی به بدن

حدود ۹۲ درصد هندوانه را آب تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل یکی از بهترین میوه‌ها برای جلوگیری از کم‌آبی بدن در روزهای گرم محسوب می‌شود. مصرف آب هندوانه علاوه بر جبران مایعات از دست‌رفته، احساس سیری ایجاد می‌کند و می‌تواند جایگزین سالمی برای نوشیدنی‌های شیرین باشد.

سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی

آب هندوانه منبع خوبی از ویتامین‌های A و C، پتاسیم، منیزیم و برخی ویتامین‌های گروه B است.

ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی و ساخت کلاژن کمک می‌کند و ویتامین A برای سلامت پوست و بینایی ضروری است. پتاسیم نیز در تنظیم فشار خون و عملکرد عضلات نقش مهمی دارد.

کاهش التهاب و مقابله با استرس اکسیداتیو

رنگ قرمز هندوانه به دلیل وجود لیکوپن است؛ آنتی‌اکسیدانی قدرتمند که به کاهش التهاب و محافظت از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.

برخی مطالعات نشان داده‌اند افرادی که به‌طور منظم هندوانه مصرف می‌کنند، نشانگرهای التهاب و استرس اکسیداتیو کمتری دارند.

دوستدار قلب

لیکوپن موجود در هندوانه با کاهش اکسیداسیون، ممکن است به سلامت عروق کمک کند. از طرف دیگر، هندوانه حاوی سیترولین است؛ اسیدآمینه‌ای که تولید اکسید نیتریک را در بدن افزایش می‌دهد. این ماده باعث گشاد شدن رگ‌های خونی و بهبود جریان خون می‌شود و می‌تواند در کنترل فشار خون نقش داشته باشد.

پوستی شاداب و موهایی سالم‌تر

اگر به دنبال پوستی شفاف و موهایی سالم هستید، آب هندوانه می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

ویتامین C به تولید کلاژن کمک می‌کند؛ پروتئینی که استحکام و انعطاف‌پذیری پوست را حفظ می‌کند. ویتامین A نیز در بازسازی سلول‌های پوستی نقش دارد. علاوه بر این، لیکوپن و بتاکاروتن ممکن است تا حدی از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از نور خورشید محافظت کنند.

کمک به هضم بهتر غذا

ترکیب آب فراوان و مقدار مناسبی فیبر در هندوانه باعث می‌شود عملکرد دستگاه گوارش بهتر شود. اگرچه آب‌گیری هندوانه بخشی از فیبر آن را کاهش می‌دهد، اما مصرف خود میوه یا آب آن همراه با پالپ می‌تواند به پیشگیری از یبوست کمک کند.

کاهش درد عضلات بعد از ورزش

ورزشکاران هم دلیل خوبی برای نوشیدن آب هندوانه دارند. سیترولین موجود در این میوه می‌تواند به کاهش درد عضلانی پس از تمرین و تسریع ریکاوری کمک کند. برخی تحقیقات نشان داده‌اند افرادی که پس از ورزش آب هندوانه نوشیده‌اند، درد عضلانی کمتری را تجربه کرده‌اند.

مفید برای سلامت چشم

لیکوپن، ویتامین A و بتاکاروتن موجود در هندوانه از ترکیباتی هستند که می‌توانند به حفظ سلامت چشم کمک کنند و احتمال بروز برخی بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهند.

کم‌کالری و مناسب برای کاهش وزن

با وجود طعم شیرین، هر یک لیوان هندوانه تنها حدود ۴۶ کالری دارد و کمتر از ۱۰ گرم قند طبیعی در آن وجود دارد. آب فراوان این میوه احساس سیری ایجاد می‌کند و می‌تواند به کنترل اشتها کمک کند؛ البته بهتر است به جای آب صاف‌شده، خود میوه یا آب همراه با پالپ مصرف شود تا فیبر بیشتری دریافت کنید.

آیا آب هندوانه از سرطان پیشگیری می‌کند؟

برخی مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهند لیکوپن ممکن است در کاهش خطر برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد، اما هنوز شواهد کافی وجود ندارد که بتوان گفت نوشیدن آب هندوانه از سرطان پیشگیری می‌کند. بنابراین نباید آن را یک درمان یا روش قطعی پیشگیری دانست.

بهترین زمان نوشیدن آب هندوانه

بعد از ورزش برای کمک به آبرسانی و ریکاوری

در میان‌وعده‌های تابستانی

در روزهای بسیار گرم برای جبران مایعات بدن

بهتر است از افزودن شکر به آب هندوانه خودداری کنید تا ارزش تغذیه‌ای آن حفظ شود.

جمع‌بندی

آب هندوانه یک نوشیدنی طبیعی، خنک و کم‌کالری است که علاوه بر تأمین آب بدن، منبع ارزشمندی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها به شمار می‌رود. مصرف متعادل آن می‌تواند به سلامت قلب، پوست، چشم‌ها، عضلات و دستگاه گوارش کمک کند. البته برای بهره‌مندی بیشتر از فیبر، خوردن خود هندوانه یا آب آن همراه با پالپ، انتخاب بهتری نسبت به آب صاف‌شده است.

منبع همشهری آنلاین

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