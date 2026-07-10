پژوهشگران اسپانیایی در مجمع فدراسیون انجمن‌های علوم اعصاب اروپا در بارسلونا، اسپانیا گزارش کردند که افرادی که به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کنند، مغزهایی دارند که شش تا ۱۳ سال جوان‌تر از افرادی که فقط به یک زبان صحبت می‌کنند، به نظر می‌رسد.

به عبارت ساده، افرادی که به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمی‌شان جوان‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسید

پژوهشگران برای این مطالعه اسکن‌های مغزی انجام شده روی ۷۲۸ نفر برای ایجاد یک «ساعت پیری مغز» استفاده کردند. این ساعت سن مغز یک فرد را بر اساس سطح اتصال بین قسمت‌های مختلف مغز تخمین می‌زند.

سپس این پژوهشگران از این ساعت برای سنجش سن مغز گروه دیگری متشکل از ۱۴۴ نفر استفاده کرد که برخی از آنها به چهار زبان مختلف صحبت می‌کردند.

نتایج نشان داد که هر چه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کردند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسید.

این پژوهشگران دریافتند که دو زبان با مغزی شش سال جوان‌تر، سه زبان با مغزی هفت سال جوان‌تر و چهار زبان با مغزی ۱۳ سال جوان‌تر در مقایسه با کسانی که فقط یک زبان یاد گرفته بودند، مرتبط بودند.

آنها دریافتند که ظاهرا یادگیری یک زبان اضافی در سنین پایین‌تر پیری مغز را کند می‌کند. البته بزرگسالان نیز از تسلط بسیار زیاد به یک زبان دیگر سود می‌برند.

به گفته پژوهشگران این تأثیر فقط به تعداد زبان‌های صحبت شده مربوط نبود، بلکه مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتر در پیری مغز مرتبط بود.

آنها می‌گویند این یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه چندزبانه بودن به عنوان یک عامل تعیین‌کننده اهمیت دارد و این موضوع صرفاً به دوزبانه بودن یا نبودن مربوط نمی‌شود، بلکه به عمق و مدت تجربه زبانی نیز مربوط می‌شود.

این پژوهشگران در ادامه قصد دارند بررسی کنند که آیا مهارت‌های زبانی در پیشگیری از بیماری‌های مغزی مانند بیماری آلزایمر اهمیت دارند یا خیر.

یافته‌های ارائه شده در کنفرانس پزشکی تا زمانی که در یک مجله معتبر پزشکی منتشر نشود، باید مقدماتی تلقی شوند.

منبع همشهری آنلاین

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