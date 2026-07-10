قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
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بروزرسانی:جمعه ۱۹ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
21,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
39,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
57,520,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
75,520,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
93,530,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
111,530,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
133,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
147,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
165,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
185,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
203,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
221,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
239,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
257,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
275,100,000