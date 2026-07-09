چند توصیه برای پیشگیری از مسمومیتهای غذایی در گرما
یک فوقتخصص بیماریهای گوارش و کبد بزرگسالان بر لزوم توجه به بیماریهای منتقله از آب و غذا در خانهها در فصل گرما تاکید کرد.
دکتر کامران باقری لنکرانی درباره مسمومیتهای ناشی از آب و غذای آلوده در فصل تابستان گفت: سالیانه، حدود ۴۵۰۰ مورد طغیان بیماریهای منتقله از آب و موادغذایی داریم که در واقع، مسمومیتها را عمدتاً تشکیلمیدهند.
او درباره میزان مرگومیر ناشی از طغیان بیماریهای منتقله با آب و غذای آلوده گفت: خوشبختانه، تعداد قربانیان ۹۷ درصد طغیانهای بیماریهای منتقله از آب و غذا کمتر از ۱۰ نفر بوده و البته ۷۷ درصد موارد ابتلا نیز در خانهها اتفاق افتاده است.
این فوقتخصص بیماریهای گوارشی توضیح داد: بنابراین حتی در خانهها هم باید به بیماریهای منتقله از آب و غذا توجه داشته باشیم. نگهداری موادغذایی در خارج از محیط مناسب میتواند سبب آلودگی مواد غذایی شود.
او ادامه داد: به طور مثال، نگهداری برنج پخته شده در خارج از یخچال میتواند سبب آلودگی میکروبی شود و مسمومیت غذایی همراه داشته باشد. کنار هم قرار دادن غذاهای گرم و سرد میتواند سبب آلودگی غذاها شود.
این عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شیراز گفت: برخی بیماریهای منتقله با آب و غذا ممکن است خود را به سرعت نشان دهند. دوره کمون برخی بیماریهای منتقله از آب و غذا در حد چند ساعت و حداکثر ۲۴ ساعت است. همچنین این احتمال وجود دارد که برخی بیماریها دیرتر خود را نشان دهند.