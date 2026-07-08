بهترین ماده غذایی برای درد مفاصل و مشکلات گوارشی
ژله، یکی از دسرهای کمکالری و پرطرفدار، ممکن است علاوه بر تأمین پروتئین، در حفظ سلامت پوست، کاهش درد مفاصل و تقویت عملکرد دستگاه گوارش نقش داشته باشد؛ البته این مزایا به ژلاتین حیوانی موجود در آن مربوط است و نباید با ادعاهای اغراقآمیز درباره رژیمهای مبتنی بر ژله اشتباه گرفته شود.
ژله یکی از دسرهای کمکالری است که به دلیل وجود ژلاتین حیوانی، ممکن است فوایدی برای سلامت پوست، مفاصل، استخوانها و دستگاه گوارش داشته باشد.
کارشناسان در عین حال هشدار میدهند که رژیمهای افراطی مبتنی بر ژله، مانند رژیمهایی که فقط از ژلاتین، سرکه و جوششیرین تشکیل شدهاند، پایه علمی ندارند و حتی میتوانند باعث مشکلات گوارشی شوند.
ژلاتین مادهای بیرنگ و بدون طعم است که از کلاژن موجود در پوست، استخوانها و بافتهای همبند حیوانات به دست میآید. به همین دلیل، سرشار از پروتئین و اسیدهای آمینهای است که در ساخت و ترمیم بافتهای بدن نقش دارند.
علاوه بر ژله، ژلاتین در تهیه سوپ، آبگوشت، سسها، مارشمالو، پاستیل و حتی برخی داروها نیز استفاده میشود.
فواید احتمالی ژلاتین
متخصصان معتقدند اسیدهای آمینه موجود در ژلاتین میتوانند به حفظ سلامت بخشهای مختلف بدن کمک کنند، از جمله:
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حمایت از سلامت پوست و کمک به حفظ خاصیت ارتجاعی آن
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کمک به کاهش درد مفاصل و حفظ سلامت غضروفها
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تقویت مو و ناخن
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کمک به استحکام استخوانها از طریق بهبود جذب کلسیم
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حمایت از سلامت روده و دیواره دستگاه گوارش
با افزایش سن، میزان کلاژن طبیعی بدن کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند باعث ایجاد چینوچروک و کاهش انعطافپذیری پوست شود. ژلاتین ممکن است تا حدی در جبران این کاهش نقش داشته باشد.
تأثیر بر سلامت روده
برخی مطالعات حیوانی نشان دادهاند ژلاتین میتواند به تقویت دیواره روده و لایه محافظ مخاطی آن کمک کند. همچنین اسید آمینه گلوتامیک اسید موجود در ژلاتین ممکن است از آسیب به دیواره روده جلوگیری کرده و احتمال بروز «روده نشتکننده» را کاهش دهد؛ عارضهای که با نفخ، یبوست و رفلاکس اسید معده همراه است.
علاوه بر این، اسید آمینه گلیسین نیز در برخی مطالعات با کاهش التهاب و کمک به کنترل قند خون در مبتلایان به دیابت نوع ۲ مرتبط بوده است.
یک دسر کمکالری
از نظر تغذیهای، ژلاتین مادهای کمکالری محسوب میشود. هر یک قاشق غذاخوری ژلاتین حدود ۱۰ کالری، ۶ گرم پروتئین، ۲ گرم قند و بدون چربی دارد.
با این حال، متخصصان یادآور میشوند که بیشتر ژلههای آماده حاوی مقادیر قابلتوجهی شکر، رنگهای خوراکی و افزودنیها هستند؛ بنابراین بهتر است در مصرف آنها اعتدال رعایت شود یا از انواع کمشکر یا بدون شکر استفاده شود.
اگرچه نتایج برخی مطالعات درباره فواید ژلاتین امیدوارکننده است، اما بسیاری از این پژوهشها در حیوانات انجام شدهاند و برای تأیید اثرات آن بر انسان به مطالعات بالینی بیشتری نیاز است.
بر اساس توصیه مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، مصرف روزانه ۵ تا ۱۵ گرم ژلاتین بهصورت مکمل، حداکثر تا شش ماه، برای اغلب افراد بیخطر ارزیابی شده است. با این حال، پیش از مصرف مکملها، بهویژه در افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای، مشورت با پزشک توصیه میشود.