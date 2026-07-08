نوشیدنی «سمزدا»ی محبوب اینستاگرامی واقعاً کبد را پاکسازی میکند؟
آب کرفس این روزها بهعنوان نوشیدنی سمزدا و پاککننده کبد معرفی میشود، اما متخصصان میگویند شواهد علمی از این ادعا حمایت نمیکند. با این حال، این نوشیدنی میتواند در کنار یک رژیم غذایی سالم، فوایدی برای بدن داشته باشد.
آیا سمزدایی با آب کرفس یک افسانه است یا یک معجزه؟ یک متخصص با استناد به شواهد علمی درباره پاکسازی کبد توضیح میدهد. برای آشنایی بیشتر، ادامه مطلب را بخوانید.
آب کرفس یکی از نوشیدنیهای محبوب در میان علاقهمندان به سبک زندگی سالم است. این نوشیدنی هر از گاهی در شبکههای اجتماعی بهشدت مورد توجه قرار میگیرد و از آن بهعنوان درمانی معجزهآسا برای سمزدایی و پاکسازی عمیق کبد یاد میشود.
اما برای جدا کردن واقعیت از باورهای نادرست، با یک متخصص داخلی گفتوگو کردیم تا توضیح دهد آیا این نوشیدنی سبزرنگ واقعاً به وعدههایش عمل میکند یا خیر. اگرچه کرفس بدون تردید سرشار از ویتامینها و مواد مغذی مهم است، اما اینکه واقعاً بتواند بر سیستم طبیعی تصفیه و پاکسازی بدن تأثیر بگذارد، همچنان موضوعی بحثبرانگیز است.
در ادامه، نظر دکتر پوجا پیلای، متخصص داخلی درباره این موضوع میخوانیم.
آیا آب کرفس واقعاً میتواند کبد را سمزدایی کند؟
بیایید مستقیماً به مهمترین سؤال پاسخ دهیم: آیا آب کرفس واقعاً یک نوشیدنی مؤثر برای سمزدایی کبد است؟
دکتر پیلای در پاسخ میگوید: «آب کرفس بهعنوان یک نوشیدنی “سمزدا” محبوب شده است، اما هیچ شواهد علمی قوی وجود ندارد که نشان دهد میتواند کبد را سمزدایی یا پاکسازی کند. دلیل این موضوع آن است که کبد خود دارای یک سیستم طبیعی بسیار کارآمد برای دفع مواد زائد و سموم از بدن است. این فرایند از طریق آنزیمهای کبدی و با همکاری کلیهها و دستگاه گوارش انجام میشود.»
او در ادامه درباره فواید کرفس توضیح میدهد: «کرفس یک سبزی سالم است که حاوی مقدار زیادی آب، فیبر (بهویژه زمانی که بهصورت کامل مصرف شود و نه به شکل آبگیریشده)، ویتامین K، ویتامین C، پتاسیم، فولات و آنتیاکسیدانهاست. این ترکیبات میتوانند به حفظ سلامت عمومی بدن، بهبود آبرسانی و تکمیل یک رژیم غذایی متعادل کمک کنند.»
این متخصص اضافه میکند: «با این حال، نوشیدن آب کرفس بهتنهایی نمیتواند آسیبهای کبدی را برطرف کند، سموم را از بین ببرد، بیماری کبد چرب را درمان کند یا جایگزین درمانهای پزشکی برای بیماریهای کبدی شود. افرادی که کبد سالم دارند، معمولاً میتوانند آب کرفس تازه را در حد اعتدال و با خیال راحت مصرف کنند و از آن بهعنوان راهی برای افزایش مصرف سبزیجات بهره ببرند. اما نباید آن را یک نوشیدنی معجزهآسا برای سلامتی دانست؛ زیرا فرایند آبگیری بخش زیادی از فیبر مفید کرفس را حذف میکند؛ فیبری که برای هضم غذا، کنترل قند خون و سلامت روده اهمیت زیادی دارد.»
فواید آب کرفس برای سلامتی
بر اساس گزارش کلینیک کلیولند، کرفس حاوی ترکیباتی مانند فلاونوئیدها است. این مواد به کاهش التهاب در بدن کمک میکنند و از سلولها در برابر آسیبهای ناشی از التهاب محافظت میکنند.
همچنین کرفس سرشار از ویتامین C است؛ بنابراین خاصیت آنتیاکسیدانی دارد و به بدن کمک میکند در برابر عوامل آسیبرسان مقاومت بیشتری داشته باشد.
کلینیک کلیولند مهمترین فواید آب کرفس را چنین برشمرده است:
* ارزش غذایی بالا
* خواص ضدالتهابی
* کمک به کاهش فشار خون
* کمک به تأمین آب مورد نیاز بدن و جلوگیری از کمآبی
چه کسانی باید از مصرف آب کرفس خودداری کنند؟
اکنون میدانیم که آب کرفس فواید متعددی برای سلامتی دارد، اما برای همه افراد مناسب نیست.
دکتر پیلای توصیه میکند افراد زیر از مصرف این نوشیدنی خودداری کنند یا پیش از مصرف با پزشک مشورت کنند:
* افراد مبتلا به بیماریهای کلیوی
* افرادی که داروهای رقیقکننده خون مانند وارفارین مصرف میکنند
* افرادی که به کرفس حساسیت دارند
او توضیح میدهد: «افرادی که به کرفس آلرژی دارند یا قصد دارند بهطور منظم مقدار زیادی آب کرفس بنوشند، بهتر است ابتدا با پزشک خود مشورت کنند؛ زیرا کرفس مقدار زیادی ویتامین K دارد و همچنین حاوی ترکیبات طبیعی است که ممکن است با برخی بیماریها یا داروها تداخل داشته باشد.»
چگونه کبد خود را سالم نگه داریم؟
دکتر پیلای تأکید میکند که بهترین راه حفظ سلامت کبد، مصرف نوشیدنیهای موسوم به سمزدا نیست، بلکه رعایت عادتهای سالم روزانه است، از جمله:
* مصرف یک رژیم غذایی متعادل شامل میوهها، سبزیجات، غلات کامل، پروتئینهای کمچرب و چربیهای سالم
* حفظ وزن مناسب
* انجام منظم فعالیت بدنی
* عدم مصرف الکل
* پرهیز از سیگار کشیدن
* نوشیدن آب کافی
* دریافت واکسن هپاتیت در صورت توصیه پزشک
* کنترل بیماریهایی مانند دیابت و کلسترول بالا
او در پایان هشدار میدهد:
«اگر علائمی مانند خستگی مداوم، زرد شدن پوست یا سفیدی چشمها، تورم بدن، درد شدید شکم یا نتایج غیرطبیعی آزمایشهای کبدی دارید، بهجای تکیه بر محصولات سمزدا یا توصیههای شبکههای اجتماعی، برای بررسی دقیق وضعیت خود به پزشک مراجعه کنید.»
آب کرفس تازه نوشیدنیای سالم، مغذی و آبرسان است، اما درمانی جادویی برای دفع سموم یا درمان بیماریهای کبدی محسوب نمیشود. کبد انسان بهطور طبیعی یکی از کارآمدترین اندامهای سمزدای بدن است و بهترین راه حمایت از عملکرد آن، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم و داشتن سبک زندگی سالم و پایدار است.
اگر درباره سلامت کبد خود نگرانی دارید، بهتر است بهجای دنبال کردن رژیمهای مُد روز و ادعاهای اثباتنشده، از پزشک مشورت بگیرید و بر اساس توصیههای علمی و پزشکی اقدام کنید.