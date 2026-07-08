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رنگ مخاط بینی شما چه رازی را درباره سلامتی‌تان فاش می‌کند؟

رنگ مخاط بینی شما چه رازی را درباره سلامتی‌تان فاش می‌کند؟
کد خبر : 1810276
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معنای رنگ های مختلف مخاط بینی چیست؟ در این مطلب با دلایل تغییر رنگ مخاط و تاثیر آن بر سلامت آشنا شوید.

رنگ مخاط بینی (مخاط دستگاه تنفسی) می تواند نشانه های مفیدی از وضعیت سلامتی شما را آشکار کند، هرچند که همیشه به معنی یک بیماری خاص نیست.

سیستم ایمنی بدن ما از طریق این مایع، پیام های مختلفی می فرستد که شناخت آن ها بسیار مهم است:

شفاف: کاملا طبیعی است و نشان دهنده سلامت مجاری تنفسی است.

سفید: معمولا نشان دهنده احتقان، گرفتگی یا شروع تورم در بافت های بینی است.

زرد یا سبز: نشان می دهد که سیستم ایمنی بدن شما فعال شده و در حال مبارزه با یک عفونت (ویروسی یا باکتریایی) است.

قهوه ای یا سیاه: اغلب ناشی از استنشاق گرد و غبار، آلودگی هوا، دود سیگار یا سایر ذرات معلق در محیط است.

نکته مهم: اگر تغییر رنگ مخاط بینی شما مداوم و طولانی مدت شد، حتما باید برای بررسی دقیق تر به یک پزشک یا متخصص سلامت مراجعه کنید.

رنگ های مختلف مخاط بینی نشانه چیست؟

رنگ مخاط بینی شما چه رازی را درباره سلامتی‌تان فاش می‌کند؟

منبع عصرایران
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