توصیه مهم برای پیشگیری از واریس
واریس زمانی بروز میکند که رگهای خونی در پا، بزرگ و گشاد شده و پر از خون شوند.
وریدهای واریسی به طور معمول برجسته و متورم به نظر میرسند و رنگ قرمز یا بنفش متمایل به آبی دارند و اغلب آنها دردناک هستند.
پزشکان میگویند این عارضه به خصوص در زنان بسیار شایع است و حدود ۲۵ درصد از کل افراد بالغ این بیماری را دارند. در بیشتر موارد رگهای واریسی در قسمت پایین ساق پا ظاهر میشوند به این دلیل که ایستادن یا راه رفتن، فشار روی رگهای پای شما را افزایش میدهد.
اگر میخواهید از ابتلا به رگهای واریسی جلوگیری کنید، یک اقدام بیش از همه مهم است: حرکت.
بهتر است بهطور منظم ورزش کنید زیرا این کار باعث تقویت بافت همبند میشود. آهسته دویدن یا پیادهروی و همچنین انواع دیگر ورزشهایی که به دویدن زیاد نیاز دارند در پیشگیری از بروز واریس بسیار موثرند.
در صورت امکان، باید از ایستادن و نشستن طولانیمدت خودداری کنید. همچنین خود را به استفاده از پلهها بهجای آسانسور و پله برقی عادت دهید. بالا رفتن از پلهها میتواند به جلوگیری از واریس کمک کند.
اگر در محل کار مجبورید زیاد بایستید یا بنشینید، انجام چند تمرین ساده ژیمناستیک نیز میتواند از سلامت عروق پا محافظت کند.
اگر میخواهید از واریس و رگهای عنکبوتی پیشگیری کنید، بهتر است کفشهای تخت با پاشنه مناسب بپوشید. راه رفتن با پای برهنه روی سطوح نرم نیز ورزش خوبی است.
علاوه بر حرکت، آب کافی نیز در طول روز بنوشید چون به گردش خون سالم کمک میکند.
برای اکثر افراد، جلوگیری از واریس (یا رگهای عنکبوتی) یک موضوع صرفا زیبایی است. با این حال، وریدهای واریسی میتوانند در صورت تشدیدِ وضعیت، باعث ناراحتی یا درد آزاردهنده شوند و در موارد شدید ممکن است باعث بروز زخم واریسی شوند که نیاز به مراقبت پزشکی دارد. اگر به رغم مراقبت های خانگی متوجه شدید که رگها باعث درد و ناراحتی میشوند، لازم است با پزشک مشورت کنید.