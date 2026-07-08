بهترین میانوعده برای افزایش تمرکز و کنترل اشتها چیست؟
کارشناسان تغذیه میگویند یک میانوعده سالم میتواند علاوه بر تأمین انرژی، به افزایش تمرکز، کنترل اشتها و حتی کاهش احتمال اضافهوزن کمک کند؛ البته به شرط آنکه ترکیب مناسبی از مواد مغذی داشته باشد.
میانوعده بخش مهمی از برنامه غذایی روزانه به شمار میرود و انتخاب درست آن میتواند تأثیر قابلتوجهی بر سلامت بدن داشته باشد.
بر اساس توصیه متخصصان تغذیه، یک میانوعده مناسب باید حاوی پروتئین، فیبر و چربیهای سالم باشد، کالری متعادلی داشته باشد و بهراحتی در خانه یا محل کار قابل مصرف باشد.
از جمله بهترین گزینهها برای میانوعده، میتوان به میوه همراه با مغزها مانند سیب و بادام یا موز و گردو اشاره کرد. سبزیجات تازه مانند هویج، خیار و فلفل دلمهای همراه با حمص، ماست یا پنیر کمچرب با میوه، تخممرغ آبپز و ساندویچ کوچک تهیهشده با نان سبوسدار و مرغ یا تن ماهی نیز از دیگر انتخابهای توصیهشده هستند.
کارشناسان میگویند اگر فاصله بین وعدههای اصلی بیش از چهار تا پنج ساعت باشد، مصرف یک میانوعده سالم از افت انرژی و کاهش تمرکز جلوگیری میکند. برای مثال، خوردن یک سیب کوچک همراه با یک مشت بادام میتواند قند خون را در سطحی پایدار نگه دارد و انرژی ذهنی را برای چند ساعت تأمین کند.
به گفته متخصصان، میانوعدههای سرشار از پروتئین و فیبر همچنین احساس سیری را افزایش میدهند و احتمال پرخوری در وعده بعدی را کاهش میدهند. مطالعات نیز نشان دادهاند افرادی که بهطور منظم از میانوعدههای سالم استفاده میکنند، معمولاً شاخص توده بدنی (BMI) پایینتر و کنترل وزن بهتری دارند.
کارشناسان تأکید میکنند میانوعده زمانی برای سلامت مفید است که بهجای خوراکیهای پرقند و فرآوریشده، از مواد غذایی طبیعی، کمقند و مغذی تشکیل شده باشد.