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سایر رسانه‌ها ۱۷ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۵:۴۰

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.