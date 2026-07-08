قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
177,420,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
175,055,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
236,558,000
|
طلای دست دوم
|
175,045,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
769,550,000
|
مثقال طلا
|
768,540,000
|انس طلا
|
4,122.35
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,814,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,757,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
939,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,750,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
64,940,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
16,790,000
|
حباب نیم سکه
|
67,040,000
|
حباب ربع سکه
|
104,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
57,920,000