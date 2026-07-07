در سال ۱۹۶۶، هفده فروند جنگنده دراکن از پایگاه هوایی مالمن تا فرودگاه شرکت ساب، از میان خیابان های شهر لینشوپینگ در سوئد یدک کشیده شدند. این جابه جایی به دلیل نزدیکی دو فرودگاه انجام شد و به جای پرواز، هواپیماها از مسیرهای شهری عبور داده شدند؛ اتفاقی کم سابقه که در آن زمان توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد.