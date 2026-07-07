روش های تمیز کردن گل های مصنوعی در خانه

از آنجا که گل های مصنوعی به دلیل دارا بودن رنگ های متنوع می توانند انرژی خاصی را به فضا ببخشند، بهترین انتخاب در دکوراسیون داخلی به حساب می آیند. همینطور عدم نیاز به آبیاری، نگهداری و مراقبت های خاص باعث افزایش محبوبیت استفاده از آنها شده است. (برای آشنایی با نحوه انتخاب گل مصنوعی این مقاله را بخوانید.) اما همانطور که عنوان شد جمع شدن گرد و غبار خاک یا چربی بر روی این گل ها پس از مدتی باعث از بین رفتن نما و جلوه ی آن ها می شود.

خبر خوب این است که برخی از روش های آسان و کاربردی برای تمیز کردن گل های مصنوعی ( شیشه ای، پلاستیکی، پارچه ای، فلزی و … ) وجود دارد که در زیل به آن ها اشاره خواهیم کرد:

تمیز کردن گل مصنوعی با دستمال نمناک

یکی از گزینه های تمیز کردن گل های مصنوعی این است که هر گل را با یک پارچه¬ی مرطوب پاک کنید. این کار عالی است و شما می توانید تمامی گرد وغبار موجود بر روی گل ها را از بین ببرید، بدون اینکه به آن ها آسیبی وارد شود، اما کار زمان بری است.

استفاده از سشوار در تمیز کردن گل مصنوعی

از سشوار هم می توانید برای تمیز کردن گرد و غبار موجود روی گل های مصنوعی استفاده کنید، اما باید چند نکته را رعایت کنید. اول اینکه سشوار خود را در سرد ترین دمای خود قرار دهید و دوم اینکه این کار را در محیطی سر باز انجام دهید تا گرد و غبار معلق برداشته شده از روی گلبرگ ها پس از چند دقیقه یا چند ساعت بر روی بقیه¬ی وسایل خانه یا دوباره بر روی گل ها ننشیند.

تمیز کردن گل مصنوعی با استفاده از قلاب پر

استفاده از پر برای تمیز کردن گلبرگ ها نیز می تواند مفید باشد اما به شرط آنکه گل ها زیاد کثیف نباشند و همچنین این کار به صورت هفتگی صورت بگیرد. (برای این منظور استفاده از پر شتر مرغ به خاطر دارا بودن خاصیت الکترواستاتیک توصیه می شود) تنها مشکل این نوع تمیز کردن این است که شما فقط می¬توانید سطح گل را تمیز کنید و به شیار ها و چنگال ها دسترسی ندارید.

تمیز کردن گل مصنوعی با استفاده از اسپری کردن

شما می توانید از یک شیشه پاک کن خالی برای این منظور استفاده کنید. اما بهتر است قبل از آن گلدان گل مصنوعی خود را در حمام یا حیاط قرار دهید تا آب های اضافی باعث ایجاد کثیفی در دیگر مناطق خانه ی شما نشود، یا اینکه می توانید از یک پتو یا ملافه ی ضخیم در زیر گلدان استفاده کنید.

بهتر است شیشه پاک کن خالی را با پنج ششم آب و یک ششم مایع ظرف شویی پر کنید و سپس گل های خود را اسپری نمایید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا تمامی گرد و غبار و کثیفی از لابه لای گل ها خارج شده و آزادانه بر روی زمین بریزند. (غالبا این روش برای گل های شیشه ای و گلهایی که جدا کردن آن ها از گلدان مشکل می باشد کاربرد دارد.)

تمیز کردن گل مصنوعی به روش شستشو

این روش بسیار معمول بوده و اکثر افراد از این روش برای تمیز کردن گل های مصنوعی خود استفاده می کنند. شما می توانید گل های خود را به مدت نیم ساعت در آب ولرم و مایع ظرف شویی قرار دهید و سپس با آب سرد آبکشی نمایید. حواستان باشد در این روش هیچ گاه از وایتکس یا دیگر شوینده های شیمیایی استفاده نکنید، زیرا باعث از بین رفتن رنگ اولیه و جلای گل ها می شود. و همچنین استفاده از آب بسیار گرم ممکن است باعث باز شدن چسب گل ها شود.

تمیز کردن گل مصنوعی با استفاده از نمک

این روش نیز از قدیم مرسوم بوده. به این صورت که افراد کمی نمک دانه درشت را در یک کیسه ی پلاستیکی یا کاغذی ریخته و گل ها را در آن قرار می دهند، سپس مشغول تکان دادن کیسه می شوند. دانه های نمک کثیفی و ذرات گرد و غبار را از گل های مصنوعی جدا می کند.

تمیز کردن گل های مصنوعی با استفاده از ذرت یا برنج

به عنوان یک جایگزین برای نمک می توانید از دو یا سه قاشق غذا خوری ذرت یا برنج خشک استفاده کنید و در این روش هم مسیر روش نمک را دنبال کنید.

تمیز کردن گل های مصنوعی با استفاده از قلم مو

یک قلم موی نرم انتخاب کنید و گل های خود را از بالا به پایین با آن تمیز کنید، این کار آنچنان که در ابتدا به نظر می رسد زمان بر نیست، اما به خاطر رسیدن قلم مو به شکاف های ریز، این روش می¬تواند بسیار موثر باشد.

تمیز کردن گل های مصنوعی با استفاده از آب لیمو

می توانید آب لیمو را در یک بطری اسپری ریخته و آن را بر روی گل های خود اسپری کنید. اسید سیتریک موجود در آب لیمو به تخریب گرد و غبار کمک می کند. بهتر است برای جذب قطره های آب لیمو در زیر گلدان خود از یک حوله یا ملحفه ی ضخیم استفاده کنید.

تمیز کردن گل های مصنوعی با استفاده از شیشه پاک کن

گل های خود را با پاک کننده ی شیشه اسپری کنید و آن ها را به مدت ۳۰ دقیقه در زیر نور خورشید قرار دهید. پاک کننده های شیشه معمولاً دارای آمونیاک هستند، نور خورشید باعث فعال تر شدن آمونیاک شده و در این روش رنگ گل ها نیز باز می گرداند.

تمیز کردن گل های فلزی

از آن جایی که گل های فلزی با دوام تر گل های پلاستیکی یا ابریشمی هستند شما می توانید به راحتی با استفاده از یک دستمال میکرو فایبر نمناک آن ها را پاک کنید. دستمال های نانو برای این کار بسیار مناسب هستند.

تمیز کردن گل مصنوعی با استفاده از اسپری تمیز کننده گل

اسپری های تمیز کننده گل یک راه حل سریع را ارئه می دهند، اما قیمت آن ها کمی گران است و گاهی پیدا کردن این اسپری ها به خاطر تولید محدودشان، کمی سخت به نظر می رسد. اما اگر شما تعداد زیادی گل برای تمیز کردن دارید و برای این کار هم عجله دارید، اسپری های تمیز کننده ی گل بهترین گزینه هستند.

نکات نهایی برای تمیز کردن گل های مصنوعی

همان طور که ملاحظه کردید روش های مختلفی برای تمیز کردن گل های مصنوعی وجود دارد و برخی از آن ها بهتر از بقیه کار می کنند. اما در نهایت انتخاب روش مناسب تا حد زیادی بستگی به چگونگی ظریف بودن گل ها دارد. گل های ظریف و گران قیمت معمولاً هنگام تمیز کردن به لمس نرمتری نیاز دارند، بنابرای بهتر است برای تمیز کردن این گل ها از روش های خشن یا پاک کننده های قوی استفاده نکنید.

ابتدا هر روش تمیز کردن را روی یک یا دو گل انجام دهید و مطمئن شوید که روش یا محلول انتخابی شما به گل آسیبی نمی رساند و سپس این روش را برای بقیه ی گل ها نیز اجرا کنید.

هرگز از آب داغ یا روش های گرم برای پاک کردن گل ها استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث تضعیف یا از بین رفتن چسب و باز شدن گل ها شود.

استفاده از وایتکس یا دیگر شوینده های شیمیایی برای پاک کردن گل های مصنوعی ممنوع می باشد، زیرا احتمال آسیب رسیدن و از بین رفتن رنگ گل ها وجود دارد.

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